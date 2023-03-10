Астрономы нашли загадочные круги на Марсе 10.03.2023, 14:29

1,958

Ученые не могут объяснить это явление.

Ученые сделали снимок почти идеальных кругов на песчаных дюнах Красной планеты, пишет nv.ua.

Рельеф Марса разнообразен, но круглые формирования на дюнах заинтересовали исследователей. Они изучили их детальнее и выяснили, что их форма кажется идеальной лишь на первый взгляд. На самом же деле, они вытянуты на юг, по направлению склонов дюн.

Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Это странно, поскольку рельеф Красной планеты формируется ветрами, а они носят переменный характер.

Пока что у ученых нет объяснения, что послужило причиной этого загадочного явления.

Наблюдение за кругами проводилось с помощью камеры HiRise, которая вращается вокруг Марса на космическом корабле Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Изображение песчаной дюны было получено, когда MRO находилась на высоте около 300 километров над поверхностью Марса. Для понимания масштабов площади наблюдения, каждый пиксель присылаемых аппаратом изображений соответствует 25 сантиметрам.

Это лишь одно из 60 мест на Марсе, за которыми следит HiRise. Камера высокого разрешения находится на орбите Красной планеты с тех пор, как MRO достиг Марса в 2006 году и начал проводить первое специальное исследование песчаных дюн планеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».