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БелЖД уволит тысячи сотрудников

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  • 10.03.2023, 17:23
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БелЖД уволит тысячи сотрудников

У компании серьезные финансовые проблемы.

БелЖД планирует уволить 8 тысяч сотрудников. Об этом сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников» со ссылкой на свои источники. Связано это с бедственным финансовым положением компании и санкционным давлением на Беларусь, которое непосредственно касается ж/д-перевозок.

Отмечается, что 8 тысяч человек на увольнение — это приблизительная цифра, которая в процессе может увеличиться.

«Сообщество железнодорожников» подчеркивает, что «под нож» попадут не только сотрудники БелЖД, которые участвовали в протестах, но и другие работники, которых будут ловить на любой провинности, чтобы найти формальный повод для увольнения.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Польше отказались ремонтировать поезд для БелЖД.

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