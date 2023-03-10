Минск накрыл сильный снегопад 10.03.2023, 19:50

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Город стоит в пробках.

Сегодня в Минске зима, и к этому пришлось привыкать после нескольких по-весеннему солнечных дней. Снегопад полным ходом. Погода сразу же отразилась на дорожной обстановке: в час пик в столице были 8-балльные пробки, пишет «Онлайнер».

Самая сложна ситуация на МКАД. В центральной части города также не обходится без проблем.

На втором кольце сложные участки: улица Сурганова между улицей Академической и площадью Бангалор, улица Аэродромная в направлении проспекта Жукова, улица Ванеева в районе пересечения с Партизанским проспектом.

Вырос спрос на такси — будьте готовы к коэффициентам.

После 18:30 заторовая ситуация в столице оценивается уже в 7 баллов.

Между тем ГАИ Минска сообщает, что в связи с осложнением погодных условий введен план «Погода». Инспекторы ведут круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в сложную ситуацию на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации нужно звонить по номеру 102.

— При управлении транспортным средством водителям рекомендуем держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, — призывают в Госавтоинспекции.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, проявить осторожность, быть предсказуемыми. В условиях недостаточной видимости необходимо быть заметным на дороге, поэтому на одежде стоит иметь светоотражающие элементы.

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