Какие самые дешевые дома в Минской области предлагают арендовать на дачный сезон 10.03.2023, 23:15

Несколько вариантов расположено в Смолевичском районе.

Старт дачного сезона не за горами, поэтому владельцы загородных домов размещают объявление о сезонной сдаче в аренду своей недвижимости. «Зеркало» посмотрело самые дешевые предложения от арендодателей с условием, что домик находится в Минской области.

В садовом товариществе в Смолевичском районе сдается в аренду маленькая кирпичная дача. Ее общая площадь — 12 м², жилая — всего семь «квадратов». В объявлении указано, что в домике может разместиться до четырех человек. Электричество в доме есть, но нет отопления и газа, вода проведена на участок.

Площадь дачного участка — 10 соток, на ней, кроме дома, находится подсобное помещение для инструментов, туалет, спортгородок — турник и брусья, яблоневый сад. Есть парковочные места на одну-две машины.

Стоимость аренды — 100 долларов или 285 рублей в месяц.

В Смолевичском районе есть еще одна дача в аренду. Расположена она в садовом товариществе на участке площадью чуть больше пяти соток. Метраж дома не указан. Сообщается, что он двухэтажный, с погребом.

На первом этаже расположены тамбур-кухня и большая комната с двумя кроватями, на втором этаже тамбур и комната, также с двумя кроватями. Отопления и газа в доме нет, вода и туалет — на улице.

Возле дома стоит хозпостройка с садовым инструментом. Есть возможность парковать две машины.

Стоимость аренды составляет 100 долларов или 285 рублей в месяц, однако хозяева готовы поторговаться. Окончательная цена будет зависеть от срока сдачи. В объявлении сказано, что основная цель сдачи — уход за домом и участком.

Ищут арендаторов для дома возле реки, расположен он в деревне Червенского района. Домик стоит на участке 11 соток, он занимает площадь 50 м², жилая площадь (это две комнаты) — 30 м², есть шестиметровая кухня. Сообщается, что в доме поместятся до пяти человек.

В доме печное отопление, есть свет, а вот газа нет. В туалет придется ходить на улицу, за водой тоже — рядом находится колодец. Есть возможность парковать до двух авто.

Месяц аренды обойдется в 100 долларов или 285 рублей.

Есть трехуровневая дача в аренду в Молодечненском районе, находится она в садовом товариществе.

Информации об объекте немного. Известно, что участок под домом занимает пять соток, а стены дома внутри обшиты деревом. Рядом расположен лес.

Стоимость аренды — 110 долларов или 313 рублей.

В деревне в Вилейском районе сдают двухуровневую кирпичную дачу с двумя комнатами. В дом проведено электричество, есть телевизор и холодильник.

Рядом с дачей есть место для парковки двух автомобилей, отведена территория для приготовления шашлыка. Недалеко есть лес и речка.

Стоит месяц аренды этой недвижимости — 105 долларов или 300 рублей.

В большой деревне в Молодечненском районе сдают трехкомнатную дачу из кирпича, построенную в два уровня, жилая площадь занимает 119 м². Отопление в доме печное, есть электричество. Хозяева сообщают, что кроме мебели оставляют квартирантам посуду, холодильник, электроплиту, обогреватель, умывальник с подогревом воды.

Площадь участка — 10 соток. Здесь проведена вода, есть туалет, летний душ, гараж. Участок огорожен, посажены плодовые деревья и кусты. Рядом находится лес и водоем.

Стоит аренда дома — 123 доллара или 350 рублей в месяц.

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