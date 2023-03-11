Самую популярную модель Lamborghini заменят электромобилем 1 11.03.2023, 11:09

1,054

Автомобиль станет сверхмощным гибридом.

Lamborghini собираются заменить кроссовер Urus новой электрической моделью. Это может произойти уже в 2029 году. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что итальянский бренд намерен электрифицировать весь свой модельный ряд к 2025 году. Одной из таких моделей станет преемник суперкара Aventador, который получит 1015-сильную гибридную силовую установку.

Самый популярный автомобиль бренда, кроссовер Lamborghini Urus, также входит в планы по электрификации. Модель станет сверхмощным гибридом. Такую модификацию уже успели заметить на тестах.

Винкельманн упомянул и о появление абсолютно новой модели. Это будет быстрый электрический суперкар с четырьмя посадочными местами, который запланирован на 2028 год.

Также у Lamborghini есть планы и на суперкар Huracan. Модель дополнят электромотором, но судьба 5,2-литрового атмосферного двигателя V10 пока остается загадкой.

Генеральный директор Lamborghini отметил, что эти шаги помогут бренду достичь своей цели по резкому сокращению выбросов. Винкельманн подчеркнул, что два электромобиля сократят выбросы примерно на 80%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».