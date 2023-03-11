В курортном городе в Испании по удивительной цене продают лидский квас 7 11.03.2023, 11:41

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Стоимость напитка сравнили с местным вином.

В курортном городе Марбейя на юге Испании продается квас «Лидский хлебный» в 1,5-литровых бутылках. В Беларуси его можно купить менее чем за три рубля, в испанских же супермаркетах берут 7,6 евро (почти 21 белорусский рубль, то есть в семь раз дороже). На находку обратил внимание блогер «Мерзкий Кокобай».

— Марбейя, Испания. Кому Лидский квас за 7,60 евро? — пишет блогер.

7,6 евро в пересчете на белорусскую валюту — чуть менее 21 рубля. В Беларуси «Лидский хлебный» в бутылках по 1,5 литра стоит куда более гуманных денег. Например, в Е-доставке — 2,62 рубля.

В доставке «Алми» чуть дороже, но тоже демократично: 2,83 рубля.

В комментариях к сообщению блогера пользователи пишут, что белорусский квас в испанских магазинах стоит примерно как вино.

И в самом деле, судя по ценам в испанских онлайн-супермаркетах, за сопоставимые деньги можно взять, например, бутылку местного красного вина, причем выбрать есть из чего. Или, например, выдержанного рома из Доминиканы.

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