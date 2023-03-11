Фура врезалась в пассажирский автобус в пункте пропуска «Каменный лог» 11.03.2023, 13:11

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Автобус ехал из Вильнюса в Минск.

В пункте пропуска «Каменный лог» на белорусско-литовской границе фура врезалась в пассажирский автобус, который ехал из Вильнюса в Минск. Об этом пишет Tochka.by со ссылкой на пресс-службу «Минсктранса».

ДТП случилось вечером 10 марта. Автобус отправился из литовской столицы по расписанию в 16:00. После аварии всех пассажиров довезли до Минска на подменном транспорте. Сам автобус получил легкие повреждения и своим ходом добрался до базы. К счастью, никто не пострадал.

По информации «Минсктранса», виновник ДТП – водитель фуры.

Фура врезалась в пассажирский автобус на пункте пропуска "Каменный лог" pic.twitter.com/UCJdT3v4h0 — Фото/Видео (@FotoVid81878667) March 11, 2023

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