Роберт Левандовский оценил игру «Барселоны» и заговорил о своем будущем 11.03.2023, 13:50

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У каталонского клуба «хорошая ДНК», но футбол меняется.

Польский футболист Роберт Левандовский дал большое интервью клубному журналу «Барселоны».

Издание Marca приводит главные выдержки.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский доволен решением перейти в каталонскую команду. В интервью клубному журналу «Барселоны» Роберт заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее в стане «блаугранас», несмотря на неудачное выступление его команды в еврокубках второй сезон подряд.

«ДНК Барсы заключается в том, чтобы всегда искать хорошую игру, но футбол меняется. Мы должны адаптироваться. Футбол Барселоны 10 лет назад не работал так, как сейчас. Возможно, тики-така сейчас тоже может не сработать», – цитирует Marca слова поляка.

Роберт утверждает, что «Барселона» сейчас находится в процессе адаптации и что необходимо проявлять осторожность.

«В футболе нелегко что-то изменить за неделю или месяц. Нужно набраться терпения. Все идет как надо.

Неудачи в еврокубках? В Лиге чемпионов травмы осложнили нам задачу. У нас очень молодая команда, и это был опыт для всех. Сейчас мы сосредоточены на Ла Лиге и Кубке Испании.

Я стараюсь помогать своим товарищам по команде не только голами, но и своим поведением и менталитетом. С такими молодыми игроками как у нас будущее «Барселоны» обеспечено. Но важно соблюдать баланс между ветеранами и молодежью, и у Барсы этот баланс есть».

Контракт Роберта с каталонским клубом действует до лета 2026 года.

«Я не думаю о том, как долго я буду в Барсе. Я хочу продолжать играть на высшем уровне еще несколько лет. Здесь я осознал смысл девиза «Больше, чем клуб», – отметил Левандовски.

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