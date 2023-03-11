Топ-5 захватывающих фильмов, которые основаны на реальных событиях 11.03.2023, 18:35

Один из них рассказывает о покорении Эвереста.

Смотреть фильмы, созданные на реальных событиях, куда интереснее, чем те, которые снимают по выдуманному сюжету. «Униан» предлагает окунуться в правдивый киномир, и узнать новые жизненные истории.

«Отцовство»

Тема, которую раскрывает этот фильм, очень душераздирающая. Молодой мужчина рано стал вдовцов и ему приходиться в одиночку справляться с ребенком. «Отцовство» вам покажет, какой бывает жизнь одиноких людей с детьми и как пережить самые сложные этапы.

«Поймай меня, если сможешь»

Агент ФБР прилагает все усилия, чтобы посадить в тюрьму ловкого жулика Фрэнка Эбегнейла. Фрэнк не только сбегает от преследования, но и от души наслаждается погоней.

«Богемная рапсодия»

Этот биографический фильм о стремительном взлете и личной борьбе рассказывает, как стеснительный неудачник превратился в легендарного Фредди Меркьюри из группы Queen.

«Игры разума»

Этот фильм расскажет о гениальном математике, который несмотря на болезнь делает великие научные открытия.

«Эверест»

1996 год. Соперничающие группы альпинистов пытаются покорить Эверест, но когда на вершине поднимается снежная буря, им приходится бороться за свою жизнь.

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