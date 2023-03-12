Скандальный автомобиль с ракетой «на Вашингтон» доехал до Минска 29 12.03.2023, 15:10

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Кроме макета ракеты «Сармат» он оснащен портретом Лукашенко.

«Сармат-мобиль», который уже несколько дней колесит по Беларуси, сегодня видели в столице. Пропагандирующее войну скандальное авто с макетом ракеты на крыше и портретом Александра Лукашенко на заднем стекле, ГАИ по-прежнему продолжает не замечать, сообщает zerkalo.io.

Z-мобиль в Минске видели на перекрестке проспекта Независимости и улицы Макаенка, засветился он также у российского посольства.

По словам очевидцев, там его остановили «гаишники с мигалками», но быстро отпустили.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, автомобиль первоначально заметили в Гомеле. Его хозяин — из российского Татарстана. На авто затемнены задние стекла, наклеены большие наклейки Z, «сармат-мобиль», а на крыше прикреплен макет ракеты с надписью «Вернуть полетные задания на Вашингтон». Здесь есть нарушения как минимум нескольких пунктов ПДД, но ГАИ ни в регионах, ни, как видно, в столице, на это никак не реагирует.

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