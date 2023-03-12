Какой будет погода на следующей неделе в Беларуси 2 12.03.2023, 17:40

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Страну накроет волна аномального тепла.

К концу этой недели погода не радовала: в ночь с пятницы на субботу по северу страны прогнозировалось до −23°С, в выходные и вовсе был объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра и гололедицы. Но есть и хорошие новости — в первой половине следующей недели Беларусь «накроет волна аномального тепла». Вот только потепление будет непродолжительным. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

В начале недели временами ожидается снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь. Утром слабый туман. На дорогах и тротуарах местами гололедица. Температура воздуха в понедельник ночью опустится до показателей от -1°C до -7°C, в середине дня — от -1°C до + 3 °C.

Ближе к середине недели температура начнет повышаться. Будет облачно. Во вторник на большей части страны, а в среду по крайнему западу ожидаются кратковременные осадки. Местами туман. Ночью — от +6°C по юго-западу до -2°C по северо-востоку. Днем во вторник от +3°C по северу до +13°C по юго-востоку, в среду от +1°C по северо-западу до +12°C по юго-востоку.

В начале второй половины недели на северо-востоке ожидаются осадки различной интенсивности. Ночью от -3°C по западу до +6°C по востоку. Днем в четверг от 0 °C по западу до +13°C по юго-востоку, в пятницу похолодает — от -2°C до +2°C.

По предварительным прогнозам, в следующие выходные возможны небольшие кратковременные осадки. Ночью от +4°C по югу до -4°C по северо-западу. Днем в субботу от -2°C в северо-восточных районах до +6°C в юго-западных, в воскресенье — от -1°C до +5°C.

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