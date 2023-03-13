Как война поставила жирный крест на белорусской экономике Telegram-канал «Нашы Грошы»

13.03.2023, 8:17

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Картина благоденствия сильно пошатнулась.

Сегодня мы поговорим про индекс физического объема розничного товарооборота. Если вы далеки от специфических экономических терминов, не стоит пугаться. Объясним все просто, доступно и поможем понять, о чем говорит этот показатель.

За достаточно сложной формулировкой скрывается очень простой процесс — это то, насколько часто и много люди тратят деньги в магазинах. Индекс физического объема розничного товарооборота помогает оценить динамику развития розничной торговли и является важным индикатором экономического роста и потребительского спроса. И все потому, что он «очищает» показатели от фактора инфляции, сравнивая, что вы купили в позапрошлом году с тем, что купили, например, в прошлом.

Так вот, отчистив показатели от инфляции, мы видим реальную картину. На протяжении 2021 года во всех регионах Беларуси отмечался устойчивый рост индекса физического объема розничного товарооборота. Самые высокие показатели были в Могилевской области (плюс 3,1% по отношению к предыдущему году), самые низкие — в Гродненской (плюс 1,2%), а в среднем по стране — плюс составлял 1,9%. Это значит, что беларусы купили товаров в реальном выражении почти на 2% больше.

Напомним, что в этот период Беларусь уже находилась под санкциями после 2020-го, но, несмотря на это, в стране все еще полноценно функционировала IT отрасль, вовсю велась торговля стратегически важными товарами с Евросоюзом. Мы наблюдали «эффект просачивания» денег, которые зарабатывали люди с высокими окладами — они активно тратили их в магазинах, на услуги, подпитывая этим экономику в целом.

Война, начавшаяся в феврале 2022-го, поставила жирный крест на всем том немногом хорошем, чем еще могла похвастаться беларуская экономика. Коснулось это и индекса физического объема розничного товарооборота, показатели рухнули в отрицательные значения абсолютно во всех областях страны. Хуже всего себя почувствовала Брестская область (минус 3% по отношению к предыдущему году). А вот в Витебской области посадка составила всего минус 0,2%, но это не говорит, что в этом регионе все относительно неплохо, мы просто наблюдаем эффект низкой базы, проще говоря — все настолько плохо, что уже падать особо некуда.

В целом же по стране снижение индекса физического объема розничного товарооборота в 2022 году составило минус 3,7%. Такие внушительные отрицательные показатели получились за счет глубокой ямы, в которую рухнула столица, где значение опустилось до рекордных минус 8%. Только задумайтесь, это значит, что в Минске в 2022-ом не продалась каждая 11-ая буханка хлеба, каждая 11-ая пара кроссовок, каждый 11-ый автомобиль. Картина благоденствия, при которой чиновники засовывают голову в песок и не замечают, что в стране что-то не так, сильно пошатнулась.

Мы уже неоднократно говорили и отметим на этот раз, что падение доходов в столице произошло в первую очередь за счет оттока из страны высококвалифицированных, получающих большую зарплату граждан. Когда они уехали из страны, увезя с собой свой капитал (финансовый и интеллектуальный), стал истощаться «эффект просачивания», который существенно поддерживал нашу экономику последние годы.

В качестве неутешительного итога добавим, что в этом году мы, возможно, увидим, что индекс физического объема розничного товарооборота по регионам и стране в целом немного вырастет. Опираясь на серьезное падение 2022-го, это будет сделать несложно даже в нынешних непростых экономических условиях. Но и такие прогнозы можно делать с оговоркой: произойдет это лишь в случае, если происходящие сейчас вялотекущие процессы не взорвутся из-за очередных кризисных событий в России. А шансы, что это может произойти, достаточно велики.

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