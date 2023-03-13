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Как война поставила жирный крест на белорусской экономике

  • Telegram-канал «Нашы Грошы»
  • 13.03.2023, 8:17
  • 4,186
Как война поставила жирный крест на белорусской экономике

Картина благоденствия сильно пошатнулась.

Сегодня мы поговорим про индекс физического объема розничного товарооборота. Если вы далеки от специфических экономических терминов, не стоит пугаться. Объясним все просто, доступно и поможем понять, о чем говорит этот показатель.

За достаточно сложной формулировкой скрывается очень простой процесс — это то, насколько часто и много люди тратят деньги в магазинах. Индекс физического объема розничного товарооборота помогает оценить динамику развития розничной торговли и является важным индикатором экономического роста и потребительского спроса. И все потому, что он «очищает» показатели от фактора инфляции, сравнивая, что вы купили в позапрошлом году с тем, что купили, например, в прошлом.

Так вот, отчистив показатели от инфляции, мы видим реальную картину. На протяжении 2021 года во всех регионах Беларуси отмечался устойчивый рост индекса физического объема розничного товарооборота. Самые высокие показатели были в Могилевской области (плюс 3,1% по отношению к предыдущему году), самые низкие — в Гродненской (плюс 1,2%), а в среднем по стране — плюс составлял 1,9%. Это значит, что беларусы купили товаров в реальном выражении почти на 2% больше.

Напомним, что в этот период Беларусь уже находилась под санкциями после 2020-го, но, несмотря на это, в стране все еще полноценно функционировала IT отрасль, вовсю велась торговля стратегически важными товарами с Евросоюзом. Мы наблюдали «эффект просачивания» денег, которые зарабатывали люди с высокими окладами — они активно тратили их в магазинах, на услуги, подпитывая этим экономику в целом.

Война, начавшаяся в феврале 2022-го, поставила жирный крест на всем том немногом хорошем, чем еще могла похвастаться беларуская экономика. Коснулось это и индекса физического объема розничного товарооборота, показатели рухнули в отрицательные значения абсолютно во всех областях страны. Хуже всего себя почувствовала Брестская область (минус 3% по отношению к предыдущему году). А вот в Витебской области посадка составила всего минус 0,2%, но это не говорит, что в этом регионе все относительно неплохо, мы просто наблюдаем эффект низкой базы, проще говоря — все настолько плохо, что уже падать особо некуда.

В целом же по стране снижение индекса физического объема розничного товарооборота в 2022 году составило минус 3,7%. Такие внушительные отрицательные показатели получились за счет глубокой ямы, в которую рухнула столица, где значение опустилось до рекордных минус 8%. Только задумайтесь, это значит, что в Минске в 2022-ом не продалась каждая 11-ая буханка хлеба, каждая 11-ая пара кроссовок, каждый 11-ый автомобиль. Картина благоденствия, при которой чиновники засовывают голову в песок и не замечают, что в стране что-то не так, сильно пошатнулась.

Мы уже неоднократно говорили и отметим на этот раз, что падение доходов в столице произошло в первую очередь за счет оттока из страны высококвалифицированных, получающих большую зарплату граждан. Когда они уехали из страны, увезя с собой свой капитал (финансовый и интеллектуальный), стал истощаться «эффект просачивания», который существенно поддерживал нашу экономику последние годы.

В качестве неутешительного итога добавим, что в этом году мы, возможно, увидим, что индекс физического объема розничного товарооборота по регионам и стране в целом немного вырастет. Опираясь на серьезное падение 2022-го, это будет сделать несложно даже в нынешних непростых экономических условиях. Но и такие прогнозы можно делать с оговоркой: произойдет это лишь в случае, если происходящие сейчас вялотекущие процессы не взорвутся из-за очередных кризисных событий в России. А шансы, что это может произойти, достаточно велики.

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