Украинские дроны поиздевались над российской ПВО в Подмосковье 4 13.03.2023, 11:51

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Появились детали дерзкой операции.

Сразу неизвестных БПЛА были замечены над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве где обеспечивают противоздушную оборону столицы РФ.

Как сообщает приближенный к российским силовиках Telegram-канал, дроны были на высоте 200 м, у воинской части снизились, покружились и улетели. Их якобы подняли из лесополосы рядом с объектом.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.

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