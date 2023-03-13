В Бресте открылся визовый центр Италии
- 13.03.2023, 15:12
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Уже можно подать документы на «шенген».
В Бресте визовый центр Италии возобновил прием документов на шенгенские визы. Отметим, что обратиться в брестский центр могут жители города и области.
Для записи на подачу необходимо создать аккаунт на сайте визового центра и отправить свои данные через форму «Свяжитесь с нами». В заявлении необходимо указать ФИО всех заявителей, цель поездки, даты планируемой поездки, адрес проживания, контактный номер телефона.
Специалист визового центра свяжется с заявителем через электронную почту или по телефону, после чего отправит электронное подтверждение записи.
Подчеркнем, что а данный момент в Беларуси также функционирует визовый центр Италии в Минске.