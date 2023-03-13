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Завтра в Беларуси подешевеет автомобильное топливо

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  • 13.03.2023, 19:07
Завтра в Беларуси подешевеет автомобильное топливо

На одну копейку.

С 14 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 14 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2 рубля 34 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 44 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 66 копеек, ДТ — 2 рубля 44 копейки.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 марта: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в прошлом году цена на топливо изменялась 18 раз, в 2021 году — 30 раз, в 2020-м — 16, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

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