В Беларуси снимут «Черный замок Ольшанский» по Короткевичу 14.03.2023, 1:04

Режиссер, сценарист и главные звезды — россияне.

«Беларусьфильм» решил снять новое кино по знаменитому историческому детективу Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский». Фильм снимается за счет субсидии, которую выделил Минкульт, но, похоже, ключевые позиции в проекте отдали россиянам. Подробности рассказали в понедельник в новостях на «Беларусь 1», передает «Зеркало».

Сценарий фильма написал «по мотивам первоисточника» российский сценарист и продюсер Глеб Шпригов. Он наиболее известен как автор сценария и продюсер фильма «1812: Уланская баллада» с Сергеем Безруковым в главной роли (фильм получил в основном отрицательные отзывы и провалился в прокате: при господдержке и бюджете в 5 млн долларов он собрал во всех странах только 1,3 млн долларов).

А режиссером будет опять же россиянин Кирилл Кузин. Он снимал комедии «Самый лучший фильм» и «Самый лучший фильм 3-ДЭ» (с участием резидентов Comedy Club), «Залетчики», «Война полов», несколько комедийных сериалов, а также сериал и фильм в жанре фэнтези «Сергей против нечисти».

— На сегодня мы можем объявить, что проекту не просто быть — он сейчас в работе, — подтвердил гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский. — Фильм очень сложный, сложный в плане постановок, очень много сложных элементов. Кроме того, мы впервые работаем с субсидией, то есть выделяются целевые деньги на конкретный фильм, приходится большое количество документов оформлять, процедура закупки, но вместе с тем работа продвигается очень активно — в ближайшее время мы представим экспертному совету то, что мы наработали, мы хотим провести защиту и представить актеров.

По его словам, защита постановочного проекта состоится на этой неделе, и после этого студия объявит исполнителей главных ролей. Но далеко не факт, что среди них окажутся белорусские актеры:

— Предварительно свое участие подтвердили в том числе звезды российского кино, — подчеркнула ведущая «Беларусь 1».

Права на экранизацию «Беларусьфильм» выкупил у племянницы Владимира Короткевича еще десять лет назад, но только теперь дошло до реализации. Кино по книге «Черный замок Ольшанский» уже снимали — фильм Михаила Пташука вышел в 1984 году. Но тогда все натурные съемки проходили за пределами страны.

Сейчас же снимать будут в Беларуси, определены около 30 локаций. Среди них — руины костела Святой Вероники в деревне Селище, усадьба Чапских в Прилуках, Мирский замок и другие памятники архитектуры. Также будут снимать в новых студийных павильонах «Беларусьфильма».

Начать съемки планируют в апреле и завершить до конца июля, а выпустить картину — весной 2024 года. Пока что ее рабочее название — «Черный замок».

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