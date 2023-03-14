Российскую армию захлестнули бунты мобилизованных 14.03.2023, 9:51

«Мобики» записывают видеообращения и отказываются воевать.

Российские мобилизованные или их жены и матери обращаются к Владимиру Путину и просят забрать военных с фронта – привычная картина для России. Забрать с фронта просят того, кто их же на фронт и отправил. При этом, как правило, мобилизованные и их родственники не выступают против войны, как таковой, против нападения на Украину, а лишь жалуются на плохое обмундирование, вооружение и ошибки командования. Последнее время подобные обращения увеличились кратно, собственно, как и потери российской армии в Украине, пишет korrespondent.net.

Массовые жалобы

За последние недели три группы мобилизованных из разных российских регионов записывали видеообращения с жалобами на происходящее.

Претензии военнослужащих от ролика к ролику повторяются: воевать приходится оружием времен Второй мировой войны, у военных нет средств воздушной разведки, а перед отправкой в атаку им не выдается никаких письменных приказов об этом. Так что после гибели военнослужащих ни один из офицеров не будет нести за это ответственности, утверждают военные на видео. Как они себе представляют отдачу письменного приказа к атаке - участники видеообращения не уточняют.

В большинстве роликов их лица скрыты или неразличимы из-за темноты. Общения с журналистами и они, и их родственники в основном избегают.

Власти чаще всего решают проблемы одним и тем же способом - сначала отрицают, что мобилизованных используют как штурмовиков, затем отводят жалующихся с передовой.

«Мы, мобилизованные из Калининградской, Мурманской и Архангельской областей, обращаемся к верховному главнокомандующему Путину В.В. по вопросу, что перед нами не ставится конкретной стратегии и тактики. Отправляют на штурм. Нет взаимодействия с командирами подразделений. Отсутствует огневая поддержка. Нет средств ночного и дневного наблюдения. Отсутствует бронетехника. Нет артиллерийской подготовки», - очередное такое обращение мобилизованных появилось в телеграм-каналах 7 марта.

Самоубийственные штурмы

Больше всего жалуются мобилизованные на приказы штурмовать украинские позиции, после чего ряды российских подразделений, как правило, сильно редеют.

«Вы понимаете, говорю, что мы погибнем все там? В первом, во втором бою максимум? Ну и что, говорит, не вы первые, не вы последние», - пересказывает диалог со своим командиром один из мобилизованных.

С начала 2023 года чаще всего сообщения о гибели мобилизованных приходили с авдеевского и угледарского участков фронта. С первых дней вторжения российские войска пытались на этих участках отодвинуть линию фронта от Донецка, но до сих пор так и в этом не преуспели.

Лобовые атаки российских частей на возводившиеся на протяжении восьми лет украинские укрепрайоны ожидаемо ведут к высоким потерям наступающих. Весной и летом 2022 года на этих участках фронта массово гибли мобилизованные бойцы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Когда наступательный потенциал этих частей был сточен, их начали заменять - сначала кадровыми российскими военными, потом добровольцами, а затем и мобилизованными по сентябрьскому указу Путина.

В последние четыре месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь среди тех, кто еще недавно был гражданским специалистом.

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