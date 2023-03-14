Арктику скоро могут заполнить пизли и гролары 1 14.03.2023, 10:19

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И это не мифические существа.

Ареалы обитания крупнейших наземных хищников Земли все чаще пересекаются с бурыми медведями в более высоких широтах, а их потомство затем попадает в Арктику. Так появился гибрид белого и бурого медведей — пизли, пишет techinsider.

Чем отличаются белый и бурый медведь

Что касается внешнего вида медведей, этих животных отличит друг от друга даже маленький ребёнок. Мордочка у белого медведя более вытянутая и узкая, нежели у бурого «собрата». Кроме того, «полярник» крупнее лесного обитателя: длина их тел может различаться в два раза! Что уж говорить о шерсти — тут всё понятно из названия животных.

Рацион медведей тоже отнюдь не одинаков. Кроме свежей рыбки белый медведь не признаёт ничего. А бурый медведь не прочь поесть лесных ягод и даже грибов. Режим сна у животных тоже различен: полярные медведи впадают в спячку ненадолго, в то время как бурые могут «сопеть» до 80 дней подряд.

Кто опаснее — гризли или белый медведь

Для человека опасны оба. А вот вопрос о том, кому из медведей стоит опасаться другого вида, встаёт особенно остро. Всё чаще гризли сталкиваются с белыми медведями в дикой природе. И это вынуждает их... драться. Ну а почему бы и нет?

Происходят медвежьи битвы из-за выброшенных на берег останков китов. Таким образом они решают, кому достанется «вкусняшка». И чаще всего побеждают именно гризли: их можно назвать холериками в мире медведей. Ну а флегматичный умка вынужден отбиваться от новоиспечённого задиристого соседа. И это происходит несмотря на то, что белый медведь явно превосходит гризли по весу и размеру.

Как появились полярные гризли

Раньше таких медведей можно было увидеть лишь в зоопарках, но теперь они все чаще появляются даже в Сибири.

В 2006 году охотник в канадской Арктике застрелил медведя, который не был похож на других. Анализ ДНК позже подтвердил, что животное на самом деле было наполовину гризли, наполовину белым медведем. С тех пор в Северной Америке все чаще и чаще появляются пизли и гролары — так называют гибриды бурых и белых медведей. Теперь исследователи в Сибири предупреждают, что то же самое может произойти и в других регионах крайнего севера.

Медведи меняются

Белые и бурые медведи отделились друг от друга только около 500 000 лет назад. Хотя это редкость, спаривание между ними иногда может привести к плодовитому потомству. По мере усиления климатических изменений, открывающих новые земли и источники пищи, эти явления могут стать более распространенными, поскольку бурые медведи движутся на север и чаще пересекаются с белыми. Аналогичным образом, таяние морского льда вынуждает белых медведей уходить вглубь континентов, что снова делает встречи между ними более вероятными.

Местные жители в некоторых частях России уже заметили, что два вида часто посещают одни и те же места. В Якутском регионе Сибири есть две популяции белых медведей, которые, возможно, могут спариваться с бурыми.

По оценкам некоторых исследователей, белые медведи могут быть близки к исчезновению к 2100 году, за исключением нескольких одиноких субпопуляций в самых высоких районах Арктики. И если достаточное их количество скрестится с бурыми медведями, чистые виды могут исчезнуть еще раньше. Ожидается, что численность белых медведей резко упадет по мере таяния морского льда, но эксперты обеспокоены тем, что генетика оставшихся особей будет размыта гибридизацией.

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