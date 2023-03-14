«Народные» авто прибавили в цене по $1000 - 1500» 14.03.2023, 12:28

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Как по наблюдениям продавцов изменились цены на старые машины.

Война в Украине очень сильно повлияла на автомобильный рынок Беларуси, ощутимые изменения в цене произошли даже в сегменте дешевых авто, пишет nashaniva.com.

«Народные» автомобили прибавили в цене минимум по 1 000—1 500 долларов

Из-за соучастия Беларуси в войне наш автомобильный рынок переживает непростые времена. Санкции и уход ряда мировых автопроизводителей из России привели к тому, что большинство белорусских автодилеров потеряли возможность пополнять склады. Из-за этого цены на складские остатки пошли вверх. Вместо мировых марок в Беларусь начинает приходить все больше брендов из Китая. Из-за санкций и разрушения логистических цепочек сильно выросли расходы на доставку авто из Европы и США. Вслед за новыми и свежепривезенными авто, выросли цены и на подержанные машины.

Белорус из числа перекупов, занимающийся «народными» автомобилями, говорит, что за последний год даже 15—20-летние авто прибавили в цене не менее, чем по 20%.

«У нас, как и раньше, хорошим спросом пользуются автомобили за 5—8 тысяч долларов. Audi, VW первой половины «нулевых», минивэны европейского производства. Так вот такие «народные» автомобили за год прибавили в цене минимум по 1 000—1 500 долларов», — говорит он.

При этом мужчина отмечает, что из-за солидного возраста таких экземпляров, найти что-то в более или менее достойном состоянии с каждым годом все сложнее. Поэтому «живые» машины продаются быстро и по цене выше средней по рынку.

«В Беларуси вообще наблюдается такая тенденция, что если автомобиль достигает цены в 5—6 тысяч долларов, то он почти перестает дешеветь. Это такой белорусский феномен, когда автомобили, как вино — с годами дорожают», — иронизирует мужчина.

Собеседник добавляет, что знает примеры, когда человек, пригонявший из Европы автомобиль в 2010—2011 году (перед поднятием пошлин до уровня российских), сегодня может продать его почти за те же деньги, в которые машина обошлась ему более 10 лет назад.

«Сейчас рост цен почти приостановился, а вот в прошлом году буквально за 2—3 месяца цена могла существенно подрасти. Бывало так, что покупаешь автомобиль после ДТП, начинаешь искать запчасти, ремонтировать, рассчитываешь, что после восстановления удастся продать максимум за 7 тысяч.

А пока машина ремонтировалась, цена вырастала до 7,5—8 тысяч».

Ситуация сыграла на руку тем, кто успел приобрести машину по старой цене

Собственник автокомиса, с которым удалось поговорить, также подтверждает, что за последний год цены выросли на автомобили во всех ценовых сегментах.

«Конечно, больше всего подорожали новые машины в салонах. Из-за отсутствия новых поставок дилеры очень сильно подняли цены на остатки товара. Это сыграло на руку тем, кто покупал новую машину год-два назад. У таких людей после нескольких лет эксплуатации появилась возможность продать машину приблизительно по той же цене, по которой они покупали ее новой.

В нормальные времена такого не бывает, ведь новые автомобили в первые 3—5 лет очень сильно теряют в цене. Но поскольку новые значительно подорожали, то люди готовы покупать 1—2-летние авто по тем самым ценам, по которым они продавались, когда были новыми», — говорит бизнесмен.

Начали чаще привозить возрастные авто из Европы

Человек, занимающийся пригоном авто из Европы, отмечает интересную тенденцию.

«Раньше из Европы к нам в 95% случаев пригоняли автомобили в возрасте до 5 лет, так как привозить более возрастные было не особенно выгодно из-за повышенных таможенных ставок на авто старше 5 лет», — говорит перегонщик.

По словам бизнесмена, в прошлом году ситуация кардинально изменилась и у него начало появляться немало заказов на пригон авто не только старше 5, а даже 10 лет. Мужчина связывает это с ростом цен на внутреннем рынке.

«Где-то с начала лета в Беларусь массово начали приезжать за автомобилями россияне. Рынок быстро отреагировал на возросший спрос, и цены начали расти. В результате некоторые машины в бюджете до 10 тысяч прибавили в цене 1 500—2 000 долларов. Даже некоторые «корчи», которые еще год назад за 2 000 никому были не нужны, сегодня выставляют по 3 тысячи, и если автомобиль в более или менее достойном состоянии, то его заберут, потому что людям нужно на чем-то ездить».

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