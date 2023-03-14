Переехавшая в Польшу белорусская всадница завоевала серебро 1 14.03.2023, 13:44

Это первая медаль Ольги Сафроновой после переезда.

Белорусская спортсмена Ольга Сафронова завоевала серебряную медаль чемпионата Польши. Об этом она написала у себя в Instagram.

«Это был наш первый чемпионат Польши и первая медаль под флагом новой страны. Я очень рада вернуться на арену, снова испытать те эмоции и почувствовать вашу поддержку. Я хочу поблагодарить каждого человека, который помогает нам на нашем пути», — поделилась она впечатлениями от победного выступления в своем Instagram.

Сафронова дважды была чемпионкой Беларуси, выступала в финале Кубка мира в 2019 году. Она должна была выступать на Олимпийских играх в Токио, но ее не пустили под предлогом болезни лошади. Спортсменка негативно высказалась о спортивных чиновниках и об Александре Лукашенко. В 2021 году она обосновалась в Польше.

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