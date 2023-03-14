В разных уголках Земли нашли останки гигантских муравьев 1 14.03.2023, 19:12

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Ученые заинтригованы.

В истории Земли еще много неизвестного, и некоторые находки ученых действительно шокируют. В разных уголках планеты обнаруживают останки гигантских муравьев. Их размер поражает. По словам специалистов, муравьи когда-то охотились на ящериц и даже мелких млекопитающих, пишет «Обозреватель».

Представителей этого вида уже обнаружили по обе стороны Атлантического океана – от территории современной Германии до США. Специалисты со всего мира, в том числе из Кембриджского университета, пытаются выяснить, в чем загадка гигантских муравьев.

Где жили муравьи-гиганты

Впервые гигантские муравьи Titanomyrma были найдены в Германии, а через 8 лет – в США. Перед научным сообществом встал вопрос: как насекомые могли поселиться на двух континентах более 50 млн лет назад?

Муравьи обычно проживают в теплых климатических зонах, но вид Titanomyrma каким-то образом пересек холодный Берингов пролив и попал на территорию северо-запада США. Ученые не могут объяснить, как муравьи пересекли Атлантику и выжили при очень низких температурах. Есть две гипотезы. Согласно первой, муравьи в период глобального потепления как-то перебрались через Арктику по сухопутному пути. Сторонники другой теории отмечают, что Titanomyrma могла быть более холодостойким видом.

Как выглядели Titanomyrma

Муравьи-гиганты имели вес небольшой птицы и приблизительную длину тела 5 см. Некоторые ученые предполагают, что больше. Были также распространены летучие виды, их длина крыльев достигала 16 см.

Недавно обнаружили невероятную находку. На окаменелости отчетливо видны останки Titanomyrma.

В разных уголках Земли нашли останки гигантских муравьев: ученые заинтригованы

Палеонтологи SFU Брюс Арчибальд и Рольф Мэтьюз вместе с Арвидом Эйзом из Национального памятника Fossil Butte в Вайоминге опубликовали свое исследование окаменелостей в текущем выпуске научного журнала The Canadian Entomologist.

Сложность состоит в том, что новая канадская окаменелость искажена геологическим давлением. Ее реальный размер установить невозможно.

Есть высокая вероятность того, что это открытие даст больше света загадке возникновения и распространения муравьев-гигантов.

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