«Мексиканская стрельба» в Пологах: русский офицер убил своего полковника 6 15.03.2023, 10:58

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В результате перестрелки на складе выжил только один оккупант.

Российские солдаты устроили «мексиканскую стрельбу» в городе Пологи, Запорожская область. В результате инцидента выжил лишь один военный РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона». Стрельба произошла в результате «воспитательных работ» командования.

Как сказано в источнике, действующими лицами данной перестрелки стали:

1. Полковник Липатов Алексей Владимирович – заместитель командира мотострелкового полка.

2. Старший лейтенант Краснов Андрей Александрович – заместитель командира роты по военно-политической работе, подчиненный Липатова. Вооружен пистолетом Макарова.

3. Ефрейтор Каменев Евгений Сергеевич – военнослужащий взвода охраны роты управления полка. Вооружен автоматом АК-74М.

Стрельба произошла в помещении вещевого склада оккупантов.

Как заявляет источник, по словам свидетеля произошедшего, находясь на территории склада, полковник Липатов проводил «воспитательные работы» в отношении старшего лейтенанта Краснова. Получив череду замечаний относительно своей работы, у старшего лейтенанта Краснова не выдержали нервы. Он выхватил табельный пистолет Макарова и сделал три выстрела, находясь вплотную к полковнику.

Звуки выстрелов услышал ефрейтор Каменев. Прибежав на место происшествия, ефрейтор выпустил очередь из автомата Калашникова в сторону старшего лейтенанта Краснова.

В результате произошедшего, полковник Липатов скончался на месте. Тело еще живого ст. лейтенанта Краснова эвакуировали в расположение медицинского отряда специального назначения в Пологах, где он скончался спустя два часа после получения огнестрельных ранений.

В источнике подмечено, что от родных военнослужащих скрыли правду об обстоятельствах гибели их родственников, ограничившись формулировкой «погиб во время СВО».

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