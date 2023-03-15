«Поездка может стоить 6 рублей, а чаевых тебе оставляют 20» 2 15.03.2023, 12:13

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Таксистка из Минска рассказала о необычных клиентах и щедрых чаевых.

22-летняя минчанка Алина планировала стать ветеринаром, но судьба привела в бизнес-такси. Пришлось завести деловой гардероб и приучить себя открывать двери важным дядечкам и тетечкам. Но девушка, кажется, действительно кайфует от своей работы. А еще кайфуют ее подписчики в Tik-Tok, которые почти ежедневно получают порцию треш-историй из жизни белорусского таксиста на Mercedes-Benz E220d. Журналисты onliner.by поговорили с Алиной про заработок, клиентов и строгий регламент «Яндекса».

«Нужно молчать, пока пассажир с тобой не заговорит». О строгих правилах бизнес-тарифа

Пройти мимо Алины на парковке, где мы договорились встретиться, было бы очень сложно. Трехцветные волосы, ресницы и ногти по всем трендам — девушка выглядит очень ярко, хотя сегодня она одета не по канонам бизнес-такси. Кеды и распущенные волосы регламентом «Яндекса» не допускаются, как и парфюм. Но у Алины еще будет время переодеться — последний месяц девушка работает в основном по ночам.

— По образованию я ветеринар. Мама занимается разведением собак мелких пород, а я ей помогаю, это приносит пассивный доход, — рассказывает о себе наша героиня. — Когда стала водить? В автошколу я пошла сразу, как только мне исполнилось 18 лет. Все из-за любви к мотоциклам: получила категорию B и сразу сдала на A. Позже у моего (уже бывшего) молодого человека начались проблемы с работой и он пошел в такси — это было где-то 2,5 года назад. Он ездил на своей машине, доход от месяца к месяцу очень разнился, но деньги в этой сфере крутились. Я захотела тоже попробовать, но мне не хватало стажа, чтобы зарегистрироваться в приложении. Признаюсь: работала под его аккаунтом. Приезжала на заказ, а люди со мной здоровались: «Добрый день, Алексей».

Учебу закончила, стала думать о стабильном заработке. В ветклинику не хотела, успела поработать в двух мотошколах администратором — тоже так себе. Отдала большие деньги за курсы электроэпиляции — не понравилось. Целый день сидеть на одном месте в офисе — совсем не мое.

— Тебе нужна работа, где можно выплескивать эмоции, — это слышно, — подмечаем мы.

— Так и есть, и в «Экономе» ты постоянно лялякаешь. И сам выболтаешься, и других наслушаешься. В «Бизнесе», конечно, иначе. Здесь ты должен молчать, пока клиент сам с тобой не заговорит. Мне тяжело держать язык за зубами, поэтому если вижу, что человек попроще, аккуратно начинаю беседу.

— Молчание прописано в правилах?

— Да, как и требование открывать пассажирам двери, даже мужчинам. Но они в основном отказываются, когда видят за рулем девушку. После нужно подтвердить адрес, по которому мы едем, и спросить клиента о пожеланиях: например, включить музыку по Bluetooth.

Но что-то мы отвлеклись. Вернемся к тому, что привело девушку в бизнес-такси. В нем Алина работает меньше месяца. Но до этого полтора года рассекала по городу на «Экономе» и «Комфорте» — в общем, есть с чем сравнивать.

— После машины бывшего я пересела на раздолбанный Polo, взятый в аренду. Зарабатывала не очень, но мне было по кайфу. Приехала как-то в свой автопарк отдавать денежку за машину и увидела, как водитель садится в красивый «Мерс» из сегмента «Комфорт+». Как только похожий освободился, я тут же его заняла. Но вскоре поняла, что не тяну аренду. Поступило предложение пересесть на Jaguar, я согласилась и отказалась от того «Мерседеса». Какое-то время ждала, пока «англичанин» освободится, но позже выяснилось, что он сдается без договора. Чем это может грозить водителю? Подставным ДТП или статьей за угон. В общем, на две недели я осталась без машины — сидела дома и плакала. Автомобилей под «Бизнес» в Минске очень мало: если что-то свободное появляется — авто сразу бронируют.

«Сестра, можно тебе поплакаться?» О самых трешовых пассажирах

Путь к «высшему классу» в такси для Алины оказался тернист. Ее заблокировали в первые же дни работы после проверки тайным клиентом. Да, это тот же тайный покупатель, но в такси. Вызывает машину и проверяет ее по длинному чек-листу: есть ли в кармане вода, работают ли кабели для зарядки, пристегнут ли водитель…

— Какие нарушения у меня нашли? Самое серьезное — несходство водителя с фотографией в профиле. Я писала по этому поводу в поддержку, пыталась оспорить, потому что свой аккаунт берегу и никому не передаю. Снимок у меня настоящий, — утверждает девушка, демонстрируя фото в профиле.

— Еще у меня были распущены волосы, а вместо сочетания «черный низ — белый верх» — однотонное платье. Я якобы просила отменить поездку, но такого не было. А вот дверь пассажиру действительно не открыла.

— А разница в контингенте «Бизнеса» и «Эконома» вообще заметна?

— Я могу условно поделить пользователей «Бизнеса» на две категории. Первые — это те, кто ездит на нем постоянно ради собственного комфорта. В основном шикарные женщины лет 60, но выглядящие на 45. Обычно они сами начинают общение. Дают мудрые советы — насчет мужчин, кстати, тоже. Кем работают клиенты бизнес-такси? Я не задаю некорректные вопросы. Только один пассажир проговорился, что он начальник какого-то отдела в банке. Также я наработала одного «постоянника» — у него своя строительная компания.

Вторая категория клиентов — те, кто вызывает такси из бизнес-тарифа в моменты, когда он по цене равен «Комфорту». Чаще всего это происходит в выходные рядом с тусовочными местами. Такие пассажиры чуть ли не дверь с петель срывают, пытаются вчетвером поместиться на задних сиденьях, пачкают салон.

Недавно со мной приключилась одна трешовая история. Такси вызвал пьяный мужчина, начал со мной болтать, попросил покатать по кольцевой. А у меня как раз заканчивалось топливо, я ему об этом сказала. Ну он и предложил заправить машину — прозвучало это как красивый джентльменский жест. Приехали на АЗС, я из салона не выходила. А он залил полный бак и даже за сдачей не сходил. Дальше — алкогольные истории про любовные приключения и откровенные намеки. Я все пыталась перевести тему в сторону жены и детей, но он продолжал хвастаться своими похождениями. Закончилась история тем, что я отвезла пассажира в ресторан, откуда он попросил его забрать через пару часов. Но я, конечно, трубку брать перестала. Тогда он мне начал писать, мол, я на тебя заявление накатаю, что ты меня сбила. Службу поддержки сервиса я предупредила, но больше тот мужчина не объявлялся. Видимо, протрезвел.

Еще одна неприятная ситуация произошла на днях: такси вызвали парень с девушкой, ей было откровенно нехорошо. Ее стошнило в пакет, но останавливаться она отказалась, так и ехали. Я все понимаю: перетусили, с кем не бывает. Но до сих пор вспоминаю с омерзением.

— В «Экономе», наверное, таких историй гораздо больше?

— В «Экономе» просто грубоватых и хамоватых пассажиров хватает. Но был момент, когда мне реально стало страшно. В машину зимой сел мужчина без верхней одежды, спросил, мол, сестра, можно тебе поплакаться? А дальше — то рев, то дикий крик. То смеется, то двери на ходу открывает.

— Бывало, что ты высаживала пассажира, потому что тебя не устраивало его поведение?

— Все думают, что я стервозная — возможно, такой образ сложился из-за моих видео в Tik-Tok. Но с клиентами я неконфликтная и вежливая. Для меня важен рейтинг и то, что думает обо мне мой пассажир.

«Рекорд — 50 евро». О щедрых и не очень чаевых

Если «Эконом» — это постоянный круговорот заказов, то в «Бизнесе» пассажира еще нужно дождаться, утверждает Алина. Поэтому многие таксисты стараются наработать постоянных клиентов и договориться с ними о взаимовыгодных условиях.

— В «Бизнесе» обычно ждешь заказ от получаса до полутора часов — не угадаешь. Однажды я просидела в салоне полночи. Но работаю я только по безналичному расчету — это часть клиентов отметает.

Отдельная тема для разговора — чаевые. Пассажиры могут оставить 1,5—3 рубля — в общем, что есть в кошельке. По безналу мне максимум 12 рублей перечисляли с карты. А вот в «Бизнесе» может быть и такое, что поездка стоит 6 рублей, а чаевых тебе оставляют 20. Рекорд наличкой — 50 евро.

Обычно если общаешься с клиентом во время поездки, то хоть чуть-чуть от него, но прилетит. Кстати, именно в «Бизнесе» я узнала, что «чай», переведенный по безналу, возвратный. То есть пассажир может передумать и вернуть свои деньги.

Самое «хлебное» время — это вечера пятницы и субботы, рассказывает Алина. Обычно девушка ложится спать в 7—8 утра. Просыпается, когда за окном темно, и собирается на работу.

— Когда я перешла в «Бизнес», стала больше работать. Катаюсь по 8—10 часов. Если ездить меньше — мне нечем будет платить за аренду машины. То есть нужно выполнять минимум 11—12 заказов, чтобы «отбить» автомобиль. Но еще необходимо покрыть расход топлива, заработать себе на еду, в конце концов. Итого моя цель — 15 заказов в день, но это в идеале. На 12 часов меня не хватает — сильно устаю.

В «Бизнесе» я зарабатываю меньше, чем в «Экономе». Почему так получается? Потому что еще нужно учитывать кабели для зарядки, воду для пассажиров — все это водители покупают за свой счет. Но я не жалуюсь: для меня такси — это скорее развлечение. В первую неделю я вообще за аренду авто отдала 400 рублей из своего кармана. Хотелось плюнуть и вернуть машину обратно владельцу, но по договору я должна отъездить на ней минимум два месяца.

После моих видео в Tik-Tok многие спрашивают у меня, как попасть в бизнес-такси. Но я людей от этой идеи отговариваю: не стоит оно того. Выживают только те, кто годами нарабатывал клиентов и знает, как тут все устроено. Зайти в «Бизнес» наобум не получится — можно только время потерять и деньги. Почему я этим занимаюсь? У меня есть пассивный доход — я могу рассчитывать на помощь от молодого человека, поэтому позволяю себе так развлекаться.

Наверное, самые счастливые люди в такси — это те, кто работает в «Экономе» на своей машине. Насчет «Бизнеса» надо подумать: возможно, дорогое обслуживание «съест» всю прибыль.

В общем, если получится выйти на нормальный стабильный заработок, то я еще в «Бизнесе» покатаюсь. Но если здесь нечего будет ловить — держаться за тариф не буду. Посажу на «Мерс» хороших знакомых, а сама пойду в «Эконом» собирать свои треш-истории. Идеальным решением было бы нанять пару водителей и приобрести или арендовать автомобили. Так что, надеюсь, через год мы увидимся — и я представлюсь владелицей таксопарка: название для него уже придумала.

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