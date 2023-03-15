Евро в Беларуси подорожал до максимума за 11 месяцев 15.03.2023, 13:45

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Белорусский рубль ослаб также по отношению к доллару и юаню.

Торги на БВФБ в среду 15 марта завершились ростом евро, доллара и юаня. Российский рубль подешевел.

Евро подорожал на 0,61%, или на 1,86 копейки, до 3,0486 рубля, достигнув максимума почти за 11 месяцев.

Доллар вырос на 0,21%, или на 0,6 копейки, до 2,8348 рубля.

Юань прибавил 0,08%, или на 0,33 копейки. За 10 юаней давали 4,1199 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,1%, или на 0,38 копейки. За 100 российских давали 3,7605 белорусского рубля.

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