Евро в Беларуси подорожал до максимума за 11 месяцев
- 15.03.2023, 13:45
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Белорусский рубль ослаб также по отношению к доллару и юаню.
Торги на БВФБ в среду 15 марта завершились ростом евро, доллара и юаня. Российский рубль подешевел.
Евро подорожал на 0,61%, или на 1,86 копейки, до 3,0486 рубля, достигнув максимума почти за 11 месяцев.
Доллар вырос на 0,21%, или на 0,6 копейки, до 2,8348 рубля.
Юань прибавил 0,08%, или на 0,33 копейки. За 10 юаней давали 4,1199 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,1%, или на 0,38 копейки. За 100 российских давали 3,7605 белорусского рубля.