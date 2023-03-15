«Такое чувство, что артистов набирали возле Минского метро»4
- 15.03.2023, 15:35
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Список артистов на фестивале «Viva Braslav 2023» вызвал скандал.
Список музыкантов, которые выступят на юбилейном фестивале «Viva Braslav 2023», вызвал скандал в соцсетях.
Люди ожидали громких имен, а VIP-билеты продавали по 300 рублей. В опубликованном лайн-апе мероприятия, которое состоится 28-29 июля, далеко не самые известные артисты. Среди них рэпер Бакей, поп-рок группа «saypink!», певица Просто Лера.
Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы отреагировали на малоизвестных музыкантов:
«Это просто какая-то дичь».
«Кто купит мой билет?»
«Такое чувство, что артистов набирали возле Минского метро».
«Зажравшиеся клоуны хапнули денег и позвали копеечных ноунеймов. Сидят довольные, а люди «схавают» из-за отсутствия аналогов фестиваля».
«Просто кучка клоунов», — пишут белорусы в Instagram-аккаунте фестиваля.