«Такое чувство, что артистов набирали возле Минского метро» 4 15.03.2023, 15:35

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Список артистов на фестивале «Viva Braslav 2023» вызвал скандал.

Список музыкантов, которые выступят на юбилейном фестивале «Viva Braslav 2023», вызвал скандал в соцсетях.

Люди ожидали громких имен, а VIP-билеты продавали по 300 рублей. В опубликованном лайн-апе мероприятия, которое состоится 28-29 июля, далеко не самые известные артисты. Среди них рэпер Бакей, поп-рок группа «saypink!», певица Просто Лера.

Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы отреагировали на малоизвестных музыкантов:

«Это просто какая-то дичь».

«Кто купит мой билет?»

«Такое чувство, что артистов набирали возле Минского метро».

«Зажравшиеся клоуны хапнули денег и позвали копеечных ноунеймов. Сидят довольные, а люди «схавают» из-за отсутствия аналогов фестиваля».

«Просто кучка клоунов», — пишут белорусы в Instagram-аккаунте фестиваля.

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