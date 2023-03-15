Евродепутаты призвали УЕФА не допускать Беларусь к Евро-2024 2 15.03.2023, 16:22

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Лукашенко использует спортивные мероприятия в пропагандистских целях.

Депутаты Европарламента обратились к президенту УЕФА Александру Чеферину с призывом не допускать сборную Беларуси по футболу к отборочным матчам на чемпионат Европы 2024 года. Всего обращение подписали 102 парламентария. Квалификационные матчи должны начаться на следующей неделе. Обращение опубликовал журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«С международной точки зрения ясно, что текущие меры неадекватны и не отражают того, что белорусские власти делают в отношении прав человека и других ценностей УЕФА», — говорится в документе.

letter addressed to the UEFA president Ceferin signed by 102 members of the European Parliament asking UEFA to kick out #Belarus from the impending #Euro2024 qualifiers. #Russia #Ukraine pic.twitter.com/pV9qLlUMTE — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 15, 2023

В нем также упоминается, что более 40 тыс. жителей Беларуси были задержаны с 2020 года, в том числе футболисты, почти 1500 человек в Беларуси признаны политзаключенными. Приводится пример футбольного тренера Олега Фомина, который осужден на 2,5 года лишения свободы.

«Сам факт участие в чемпионате УЕФА белорусской национальной команды позднее будет использован Лукашенко и его пропагандой для доказательства надлежащего признания международным сообществом. Это будет оскорбление для жертвы российской агрессии в Украине и всех беларусов, которые были принуждены бежать со своей родины, а также для тех, кто остается в Беларуси и сейчас живет в условиях страха и террора», — говорится в обращении.

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