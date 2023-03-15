Польские полковники назвали два условия успешного контрнаступления ВСУ 15.03.2023, 16:42

Фото: AP

Украине нужно искать слабые места у соперника.

Для украинского контрнаступления будут решающими ближайшие недели. Есть два условия, которые могут сделать его успешным.

Во-первых, защитники Украины должны найти слабые места противника, и только тогда атаковать его. Во-вторых, в контрнаступление должны пойти обученные украинские военные с использованием западной техники. Об этом рассказали полковник Вооруженных сил Польши Анджей Кручинский и полковник войска Польского Мацей Матысяк, пишет Wiadomosci.

«Украине, чтобы переломить ситуацию, нужно сначала искать слабые места у соперника. Ближайшие недели будут решающими. Помните, что весенняя погода не способствует перемещению тяжелой техники. Часто принимается решение об атаке, но ожидаются оптимальные погодные условия», – рассказал полковник Вооруженных сил Польши Анджей Кручинский.

Он отметил, что только при оптимальных погодных условиях можно замаскировать действия своих подразделений, и использовать свое техническое преимущество. В то же время полковник подчеркнул, что украинская армия имеет преимущество над оккупантами в технике, ведь захватчики сейчас используют технику, которую вывозят со складов. Однако защитникам Украины сначала нужно «увидеть, где они могут укусить», сказал Кручинский.

Полковник войска Польского Мацей Матысяк считает, что важным условием для успешного контрнаступления является уровень подготовки украинских военных, которые будут принимать в нем участие, а также применение западной техники.

«В ближайшие три месяца выяснится: кто что может. Обе армии сражаются. Как боксеры…», – подчеркнул Матысяк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».