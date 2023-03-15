В Польше задержали шесть агентов РФ, готовивших диверсии на железной дороге

В Польше задержали шесть агентов РФ, готовивших диверсии на железной дороге1
- 15.03.2023, 19:08
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Что известно.
Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.
Об этом сообщает RMF24.
Сотрудники Агентства внутренней безопасности по этому делу задержали 6 человек, а в связи с деятельностью сети на железнодорожных путях и объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.
«Шесть человек, задержанных Службой внутренней безопасности, — иностранцы, которые должны были работать на российские спецслужбы», - говорится в материале.
Агенты задержали их в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности, в районе аэропорта Ясенка под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.
В связи с этим сотрудники спецслужб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.