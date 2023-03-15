В Польше задержали шесть агентов РФ, готовивших диверсии на железной дороге 1 15.03.2023, 19:08

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Что известно.

Польские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, работающую на Россию. Группа должна была вести подготовку диверсионной деятельности в стране.

Об этом сообщает RMF24.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности по этому делу задержали 6 человек, а в связи с деятельностью сети на железнодорожных путях и объектах критической инфраструктуры страны введен режим повышенной готовности.

«Шесть человек, задержанных Службой внутренней безопасности, — иностранцы, которые должны были работать на российские спецслужбы», - говорится в материале.

Агенты задержали их в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. В основном речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности, в районе аэропорта Ясенка под Жешувом. Это основополагающий пункт перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

В связи с этим сотрудники спецслужб и полиции приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена охрана ключевых объектов критической инфраструктуры.

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