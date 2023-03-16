Видеофакт: Русский танк нарочно таранит гражданское авто на Луганщине 2 16.03.2023, 11:20

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иллюстративное фото

Оккупанты намеренно устроили ДТП, чтобы их не обогнали.

Во временно оккупированной части Луганской области российские военнослужащие, которые вторглись в чужую страну «защищать народ Донбасса», намеренно спровоцировали ДТП с гражданским автомобилем. «Освободителям» не понравилось, что их танк хочет обогнать «Газель», и они резко развернули боевую машину поперек дороги.

В результате легкое, по сравнению с танком, авто выбросило с дороги, оно перевернулось. Момент столкновения сняла камера, установленная водителем.

Соответствующим роликом поделился в Telegram-канале журналист Денис Казанский.

На кадрах видно: «Газель» шла на обгон, и когда она приблизилась к военной технике, танк резко развернулся и выставил бок на вторую полосу дороги.

Водитель и пассажиры гражданского транспортного средства получили тяжелые травмы. О погибших сообщений нет.

«Чувствуется «особая любовь» «защитников русскоязычного населения» к жителям Донбасса. А представляете, сколько такого не попадает на камеры и просто остается за кадром?» – написал Казанский.

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