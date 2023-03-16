Видеофакт: Русский танк нарочно таранит гражданское авто на Луганщине

Видеофакт: Русский танк нарочно таранит гражданское авто на Луганщине2
- 16.03.2023, 11:20
- 3,858
Оккупанты намеренно устроили ДТП, чтобы их не обогнали.
Во временно оккупированной части Луганской области российские военнослужащие, которые вторглись в чужую страну «защищать народ Донбасса», намеренно спровоцировали ДТП с гражданским автомобилем. «Освободителям» не понравилось, что их танк хочет обогнать «Газель», и они резко развернули боевую машину поперек дороги.
В результате легкое, по сравнению с танком, авто выбросило с дороги, оно перевернулось. Момент столкновения сняла камера, установленная водителем.
Соответствующим роликом поделился в Telegram-канале журналист Денис Казанский.
На кадрах видно: «Газель» шла на обгон, и когда она приблизилась к военной технике, танк резко развернулся и выставил бок на вторую полосу дороги.
Водитель и пассажиры гражданского транспортного средства получили тяжелые травмы. О погибших сообщений нет.
«Чувствуется «особая любовь» «защитников русскоязычного населения» к жителям Донбасса. А представляете, сколько такого не попадает на камеры и просто остается за кадром?» – написал Казанский.