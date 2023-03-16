«В Беларуси зарабатывал меньше 600 рублей в месяц» 16.03.2023, 14:07

Бывший преподаватель краеведения уехал в Польшу и зарабатывает на жизнь, крутя педали.

В 2020 году Роман окончил педагогический факультет одного из белорусских вузов. Два года отработал по распределению, получая меньше 600 рублей, пишет ex-press.by.

Сейчас он вместе с женой и маленьким ребенком живет в Польше, работает курьером и зарабатывает 800 евро. «Нам здесь нравится, пусть у нас и не лучшая работа, но здесь реально лучше, чем у нас», — говорит белорус.

«В Беларуси зарабатывал меньше 600 рублей в месяц»

Роман учился на учителя начальных классов, вместе с ним училась и его девушка. После трех лет отношений молодые люди поженились, это случилось еще на третьем курсе.

— Мы сыграли свадьбу и думали, как обустраивать жизнь дальше. Так как мы женаты, нас распределили в одно место работы. Обоих на должность педагогов дополнительного образования. То есть это была не школа, а специализированный центр, куда дети ходили после школы, — рассказывает Роман.

По словам парня, профессией учителя он очень горел только при поступлении и на первом курсе, далее же университет и белорусская система образования отбили желание и, главное, страсть Романа к будущей работе.

— Отработать положенные два года нужно было по-любому, иначе пришлось бы выплачивать огромный долг перед университетом, это сумма примерно в 10 тысяч долларов. Естественно, ни у меня, ни у моей жены таких денег нет, — вспоминает парень.

Жить было непросто, тем более, что работа, условия труда, и, главное, заработная плата, оставляли желать лучшего, а семье нужно было снимать квартиру и как-то пытаться выжить.

— Я вел кружок краеведения. Мне нужно было самому ходить по школам, агитировать детей, чтобы они ко мне записались. У меня было две группы, максимум ко мне приходили по пять человек в каждой. Плюс, это была неполная ставка, я работал по три часа три дня в неделю и еще три часа в субботу, у жены был практически точно такой же график, — говорит Роман.

По его словам, с таким графиком тяжело было найти какую-либо подработку, поэтому молодой паре приходилось довольствоваться одно лишь зарплатой.

— В среднем у нас выходило чуть меньше 600 рублей на каждого. Итого 1200 на двоих. Просто представьте, какие это мизерные деньги. Около 350 мы отдавали на аренду квартиру, на остальные пытались как-то прожить. Практически ни о каких развлечениях речи не было, куда-то сходить — тоже сомнительная идея. Из роскоши могли позволить себе пиццу раз месяц заказать, короче, это был трэш, — признается Роман.

Все эти два года, со слов Романа, молодые люди жили от зарплаты до зарплаты. Денег было очень мало, и нередко им приходилось влазить в долги.

— О переезде я думал частенько, даже когда еще учился. Но понимал, что если мы уедем, то на нас останется висеть очень большой долг перед государством, поэтому просто так сорваться мы не могли, — говорит парень.

В 2022 году распределение у ребят закончилось, а продолжать работать за 600 рублей никто из них не хотел.

— К сожалению, наша сфера в Беларуси слишком недооценена, учителя зарабатывают слишком мало, но при этом очень много работают, плюс, профессия учителя — это огромная нервотрепка. Можно, конечно, уехать в сельскую школу, там всегда есть вакантные места и зарплата большепо сравнению с городом. Но нам по 24 года, разве мы мечтали о том, чтобы жить в какой-нибудь деревне, когда поступали? Конечно, нет. И решили, что в этой стране, к сожалению, выжить нам будет сложно. Поэтому мы и уехали, — рассказывает Роман.

За несколько месяцев до переезда Романа и его жены в Польшу уехал его брат. Поэтому в другой стране адаптироваться было намного проще, чем если бы ребята приехали сами.

— Мы все сделали по примеру моего брата, через турагентство получили рабочие визы. Денег пришлось отдать немало, на двоих более 2 тысяч рублей. А деньги на первое время, чтобы прожить в Польше, пришлось уже занимать у родителей — это около тысячи евро, — говорит Роман.

«На свой первый заказ я опоздал на 30 минут»

В Польше молодые люди оказались в октябре прошлого года. Роман говорит, что они переехали туда, где живет его брат — в Люблин.

— Сразу нам было ну очень тяжело, прямо очень. Мы поселились в хостеле до момента, пока не найдем работу и квартиру. Если честно, о хостеле хочется просто забыть — даже моя коридорная общага от универа создавала впечатление более приятного места, — рассказывает парень.

Вместе с этим Роману нужно было срочно искать какую-то работу, ведь на тысячу евро в чужой стране долго не протянешь.

— Я был согласен на любую работу. И я ее нашел. Нашел объявление в одной из групп в телеграме о том, что требуются курьеры в службу доставки. И устроился туда. Мне повезло, что мой брат успел с собой перевезти велосипед, именно он стал моим орудием зарабатывания денег, — говорит Роман.

Со слова парня, работать на велосипеде в холодные поры — довольно тяжело, но в Польше — это абсолютно нормальная практика. Незнание города и языка также создавали некоторые трудности.

— Да, сначала я был просто в шоке. На свой первый заказ я опоздал на 30 минут. Мне нужен был 14 дом, а там так получалось, что стоит дом номер 12, а потом 16. То есть логично, что после 12 должен идти 14, но нет. Нужный мне дом оказался вообще на другой стороне дороги. В общем, достаточно нервотрепная работа, но мне нравится. Сейчас я, конечно, уже привык, очень неплохо подтянул благодаря ей польский язык, так как всегда находишься в коммуникации, — говорит парень.

По словам Романа, работа удобна тем, что график можно выбирать, какой хочешь, и работать столько часов, сколько хочешь. В среднем, парень работает по 5-7 часов в сутки. В месяц получается примерно 800 евро.

— Не скрою, работать реально тяжело. Тем более на велосипеде, но меня эта работа устраивает. Это хоть что-то. Моя жена устроилась в одно из местных кафе и работает официанткой 2 через 2, в сумме вместе с чаевыми у нее выходит примерно столько же денег, как и у меня, — рассказывает Роман.

«Смысла приезжать в Беларусь мы особо не видим»

После месяца жизни в хостеле Роман с женой и своим братом решили снять двухкомнатную квартиру. Обходится им она в 530 евро.

— В хостеле мы, конечно, сразу помучились, но зато сейчас живем плюс-минус хорошо, жизнь устаканилась, у нас есть работа и нормальное жилье. Понятно, что нужно искать что-то лучше, а в идеале пойти учиться на нормальную профессию. Но это в любом случае лучше, чем в Беларуси, особенно в плане денег. Сейчас мы можем позволить себе сходить в кафе, купить модные вещи или съездить, например, на выходные в Варшаву, — рассказывает Роман.

В целом же, по словам парня, Польша производит впечатление страны более толерантной, культурной и современной.

— Что больше всего здесь бросилось в глаза, так это приветливость людей: поляки очень доброжелательные, не упустят возможности поздороваться, пожелать хорошего дня или извиниться за какую-либо мелочь. Ни разу за почти 4 месяца работы не столкнулся с клиентом, который бы нахамил или посмеялся с моего произношения. Нет, наоборот, обычно спрашивают, откуда я приехал и желают всего доброго, — говорит Роман.

Также молодого человека удивляет изобилие магазинов и огромного выбора продукции в них.

— Боже, от этих набитых прилавков просто разбегаются глаза. Один тот же продукт может быть представлен 10 разными производителями, и все они будут, скорее всего, хорошего качества, — делится впечатлениями парень.

По Беларуси молодые люди соскучится еще не успели, уж слишком насыщенную жизнь они ведут сейчас в Польше. Работа, прогулки, времяпровождение вместе…

— Нам здесь нравится, пусть у нас и не лучшая работа, но здесь реально лучше, чем у нас. У нас прям совсем тоскливо, мы больше не могли жить в Беларуси, поэтому решились вот так поменять нашу жизнь. Очень помогает то, что мы вместе, по одиночке было бы гораздо тяжелее. Пока возвращаться мы не планируем, в Беларуси нам ничего не угрожает, но смысла приезжать туда мы особо не видим. Возможно, летом съездим в гости к родным, это максимум, — закончил Роман.

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