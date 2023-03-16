Как понять, что смартфон пора менять 6 16.03.2023, 15:26

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Фото: cnet.com

Пять признаков, которые не стоит игнорировать.

Очень часто пользователи долго не могут решиться окончательно распрощаться с любимым гаджетом. Однако старые мобильные устройства могут причинить массу неудобств, среди которых разряд батареи в любой момент.

Портал Gizchina собрал признаки умирающего телефона – если такие есть у вашего гаджета, то ремонт ему вряд ли поможет.

Аккумулятор уже не годится

После нескольких лет ежедневного использования смартфона его аккумулятор начнет быстрее разряжаться, поэтому особенно активные юзеры практически никогда не расстаются с зарядкой.

Выбор устройства с аккумулятором большей емкости или использование повербанков могут выступать в качестве временного решения. Однако, как считают эксперты, в случае ухудшения аккумулятора следует приобретать новый смартфон или решить проблему более дешевым вариантом – заменой батареи.

Постоянная нехватка внутренней памяти

Нехватка памяти является второй по распространенности причиной апгрейда смартфона. Существуют разные рекомендации по решению данной проблемы, среди которых удаление приложений, файлов и видео с памяти устройства.

Безусловно, есть ряд советов и рекомендаций, которые помогут вам освободить место; в дополнение к очевидным методам, таким как удаление приложений, файлов и видео с памяти устройства. Однако в случае постоянной боязни переполнить память рекомендуется задуматься о покупке нового смартфона с большим объемом памяти.

Смартфон тормозит и глючит

С течением времени техника устаревает, из-за чего многие приложения и игры начинают подглючивать или вовсе перестают стабильно работать. Кроме того, после запуска некоторых программ может появляться черный экран, после которого ничего не происходит.

В таком случае однозначно пора перейти на более производительные смартфоны. При этом не обязательно выбирать дорогие и флагманские гаджеты. Оптимальное решение – смартфоны среднего класса, которые стали особо популярны в последние несколько лет.

Производитель прекратил поддержку вашего смартфона

В случае, если производитель давно не обновлял программное обеспечение вашего смартфона, стоит задуматься о покупке более современного устройства. Использование приложений и смартфона с устаревшей версией ПО ставит под угрозу безопасность пользовательских данных.

Сегодня смартфоны, как правило, получают обновления ПО в течение более длительного периода времени. От 2-3 лет для устройств среднего класса и до 4-5 лет для флагманских устройств. Как вариант, стоит рассмотреть покупку смартфона от бренда, известного своим длительным периодом поддержки (Google, Apple).

Устаревшая камера

Камера в смартфонах – одна из функций, которая никогда не перестает совершенствоваться. Как с точки зрения железа, так и софта. Поэтому если гаджет показывает плохой результат даже при дневном свете, стоит обратить внимание на более современные модели.

Даже дешевый гаджет может делать качественные фото, нужно только выбрать модель с подходящими характеристиками, подытожили эксперты.

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