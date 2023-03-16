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На Полесье появилось собственное море

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  • 16.03.2023, 16:17
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На Полесье появилось собственное море

Необычную картину в эти дни могут наблюдать автомобилисты вдоль трассы М-10

Второй год подряд на колхозном поле под Пинском разливается Ясельда, пишет сайт «Медиа-Полесье». В этом году половодье началось в январе. Из-за дождей и таяния снега поднялся уровень грунтовых вод, практически все реки Полесья вышли на пойму.

Например, в Пинске главная водная артерия — Пина вышла на набережную и подступила к новостройке в новом микрорайоне города.

Необычную картину в эти дни могут наблюдать автомобилисты вдоль трассы М-10. От моста через реку Ясельда до самого леса, если ехать в сторону Лунинца, десятки гектаров земли ушли под воду.

Аналогичную картину можно было видеть и в прошлом году.

Временный водоём облюбовали лебеди и утки. Их здесь не меньше сотни.

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