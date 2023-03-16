Водка и тракторы: как режим Лукашенко сотрудничает с оккупированными территориями Украины 1 16.03.2023, 16:50

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иллюстративное фото

Для этого используется ряд схем.

Официально режим Лукашенко не признали «ДНР», «ЛНР» и «присоединения» Крыма. Однако белорусские предприятия торгуют с этими территориями, и процент товаров из Беларуси в общем экспорте этих территорий совсем не мал, передает «Радыё Свабода».

«ДНР»

Временно оккупированная территория Донецкой области Украины на сайте своих «органов власти» публикует статистику по торговле. Например, в первом полугодии 2021 года по статистике общего импорта Беларусь среди торговых партнеров называлась на третьем месте после России и «ЛНР». Доля импорта из Беларуси — 3,8%. При этом еще в 2018 году местные журналисты на оккупированных территориях оценивали процент белорусских товаров на полках местных магазинов в 25%.

С этой территорией Беларусь торгует с 2016 года. Согласно журналистскому расследованию от 2017 года, Беларусь поставляла в «ДНР» водку, пиво, молочную продукцию, трикотаж.

Для этого использовались схемы, которые не освещались в статистике, так как поставки были не прямые. Например, белорусский частный завод «Славпродукт» в 2016 году резко увеличил свой экспорт, так как начал разливать водку премиум-класса Belsweet. Делалось это по заказу донецкой компании «Белсвит» - крупного импортера белорусской алкогольной продукции в «ДНР». Схема работы следующая «Белсвит» нанимает белорусского перевозчика, который везет продукцию через Россию в оккупированный Донецк.

Поставляла продукцию в непризнанную «ДНР» и крупная белорусская пивоварня «Криница», под это делалась специальная марка пива «Юзбир». Реализацией белорусского пива на оккупированных территориях занималась фирма «Мастер-торг». Однако пиво из «Криницы» поставлялось не напрямую, а через канадскую фирму-прокладку.

Еще одна схема поставок на оккупированные территории - через зарегистрированную в Гонконге фирму Huge Sky LTD. Так действовал «Мозырский спиртоводочный завод».

Помимо продуктов питания и алкоголя, Беларусь поставляет в «ДНР» также и сельскохозяйственную технику. Например, в июле 2022 года в оккупированную Донецкую область Украины передали партию сельскохозяйственной техники в лизинг. Лизингодателем выступала «Республиканская лизинговая компания».

В мае 2022 года белорусский завод МТЗ заключил контракты с самопровозглашенными «ДНР» и «ЛНР» на поставку тракторов.

Если до начала войны торговлю с «ДНР» белорусские чиновники скрывали, то сейчас это делается более открыто. В 2022 году белорусские пропагандисты Азаренок, Гладкая и Лебедева посетили оккупированный Мариуполь. Там они встретились с представителем самопровозглашенной «ДНР» Денисом Пушилиным. Вот что он говорил по поводу торговли с Беларусью:

«Здесь мы заинтересованы в технологиях и возможностях, которые есть в Республике Беларусь. Если говорить о поставках удобрений — тоже нам интересно. Если говорить о металлургии, об угольной продукции — здесь тоже есть определенные точки касания. Также нам интересна техника, в том числе МАЗы, тракторы, экскаваторы», — пояснил «глава» так называемой «ДНР».

«ЛНР»

Официальной статистики о торговле с Беларусью местные органы оккупированной территории Луганской области не публикуют. Известно, что схемы поставок водки, пива, молочной продукции и других товаров из Беларуси для «ЛНР» применялись такие же, как и для «ДНР».

В 2020 году стало известно, что Минское общество с ограниченной ответственностью «Мир пива» помогало киевской компании поставлять украинскую продукцию на оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей.

Как утверждается в судебном приговоре директору департамента коммерческой и внешнеэкономической деятельности украинской ООО «Снек Експорт», продукция (чипсы, семечки, орехи, пиво) поставлялась в Беларусь по контракту с компанией «Мир пива», чтобы «очистить» украинское происхождение.

По материалам дела, белорусская компания, получив продукцию из Киева или Днепра, уже на территории Беларуси проводила сертификацию и таможенное оформление. После этого продукция шла в Россию, а оттуда-на оккупированный Донбасс через ликвидированные Украиной таможенные посты в Луганской области.

Два белорусских предприятия — «Мир пива» (Минск) и Мозырский спиртоводочный завод-попали под украинские санкции за торговлю с оккупированными территориями в 2019 году.

В августе 2022 года представители так называемого МИД «ЛНР» заявили, что ожидают от официального Минска конкретных предложений по сотрудничеству.

Крым

С оккупированным Россией Крымом Беларусь торгует еще больше, чем с другими оккупированными территориями Украины. Согласно статистике за январь-март 2021 года, 36,1% экспорта из Крыма приходилось на Беларусь. В 2020 году Беларусь занимала вторую позицию в числе основных торговых партнеров оккупированного Крыма.

В Крыму на полках магазинов можно найти белорусские молочные изделия, напитки, трикотажную продукцию. В Крыму Беларусь закупает косметику, вино, коньячные напитки.

С оккупированным Крымом заключили официальные соглашения о сотрудничестве Витебская область и Минск. Об этом в начале марта говорил «полномочный представитель» Крыма в Беларуси Андрей Лапацкий.

«Сейчас мы с Крымом сотрудничаем в двух направлениях, это Витебская область, которая 7 марта заключила всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, и поставлена задача аппаратам двух администраций создать план сотрудничества, который бы включал не только Витебскую область, но и всю Беларусь», ― говорил тогда Лапацкий.

А в сентябре подобное соглашение было заключено между Минском и Севастополем.

В феврале этого года стало известно, что оккупированный Россией Крым обходит европейские санкции и поставляет свои продукты в Европу, в том числе, через территорию Беларуси.

В Украине арестовали активы и имущество более 20 компаний, которые были включены в цепочку поставок сельскохозяйственной продукции из оккупированного Россией Крыма в Евросоюз в обход европейских санкций.

Большинство этих компаний связаны с жителем Крыма Владимиром Вылегжаниным или напрямую ему принадлежат. После захвата Россией Крыма он перерегистрировал свой фермерский бизнес по российским законам, а его сын переехал на материковую Украину и создал ряд сельскохозяйственных предприятий в Черниговской и Черкасской областях.

В ГБР (Государственное бюро расследований Украины) также назвали польские компании, которые грузовым автомобильным транспортом вывозили продукцию с оккупированного полуострова в Польшу через материковую часть России и потом через территорию Беларуси — «Veles Agro» Sp. z o.o и» PTS SP. z o.o. Собственник этих предприятий, по данным следствия, - тот же Владимир Вылегжанин.

Белорусские власти официально не признавали ни оккупированные «ДНР» и «ЛНР», ни оккупированный Крым ни самостоятельными единицами, ни частями России, хотя Лукашенко не раз высказывался по этому поводу.

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