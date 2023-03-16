До +9°С ожидается в Беларуси 17 марта 16.03.2023, 19:28

Преимущественно без осадков.

До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью по юго-востоку местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. По северо-востоку на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, днем по юго-востоку с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 10 по северу до нуля по югу, днем - 3-9 градусов тепла.

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