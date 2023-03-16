Юный минчанин побил рекорд Беларуси в сборке кубика Рубика 16.03.2023, 20:58

Он смог собрать кубик за 5,98 секунды.

Житель Минска установил рекорд Беларуси по сборке кубика Рубика. Свой рекорд 17-летний минчанин Платон Дранчук зафиксировал и опубликовал на своем You-Tube-канале.

Так, кубик Рубика юный рекордсмен смог собрать за 5,98 секунды. Таким образом, парень стал первым белорусом, который справился с головоломкой быстрее, чем за 6 секунд.

Однако минчанину еще есть к чему стремиться, так как мировой рекорд спидкубинга принадлежит китайцу Юшенгу Ду Wuhu Open и составляет 3,47 секунды.

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