Тот же Фридман, только в профиль 3 Ирина Халип

17.03.2023, 8:35

6,056

Ирина Халип

Открытие счетов в белорусских банках превратилось в массовый российский туризм

На одном из российских сайтов вдруг всплыла реклама – веселенькая, с цветочками и видами Свислочи: приглашаем, дорогие путешественники, в Беларусь (вернее, там, естественно, было написано «в Белоруссию»), никакая Европа вам не нужна; увидите красивые города Гродно, Минск, Брест, а пока будете наслаждаться путешествием, в белорусском банке изготовят вам пластиковую карту – и здравствуйте, SWIFT и «Амазон»! Добро пожаловать назад в цивилизацию, россиянин!

Я знала, что многие ушлые россияне после начала войны ездили в Беларусь и открывали счета, чтобы получить вожделенную работающую по всему миру карточку. Но мне и в голову не могло прийти, что это уже стало целой туристической отраслью. А оно стало.

Россияне уже не едут лихорадочно, как в прошлом году. Теперь им на помощь приходят турагенты, менеджеры, юристы. Турагенты придумывают пакеты, пользующиеся успехом: туристы приезжают в Беларусь, открывают счет в банке, а пока банк изготавливает карту – едут на недельку в санаторий, агроусадьбу или просто путешествуют по стране и гуляют по Миру и Несвижу, Гродно и Витебску, Бресту и Пинску. На обратном пути забирают карту и, «усталые, но довольные», едут домой. Банки, подсуетившись, предлагают вместе с Visa или Mastercard за небольшую доплату открыть еще и «Белкарт-Мир», и тогда получается полный цикл: российские деньги легко перебрасываются с тамошнего «Мира» на белорусский «Белкарт-Мир», а уже оттуда в пределах белорусского банка переводятся на Visa или Mastercard, в доллары или евро – и никакие санкции уже не страшны. Даже если не пустят в Европу – в мире есть Эмираты, Мальдивы, Бали, Таиланд и куча других прекрасных мест, где так удобно тратить деньги.

Для тех, кто не хочет тратить время, уже придумали новую схему: россияне пишут доверенности на имя некоего менеджера, который, собрав пару десятков этих бумаг с соотечественников, едет в Минск и открывает им всем счета. Потом получает карты, возвращается домой, и благодарные клиенты в обмен на гонорар забирают свои вожделенные кусочки пластика, которыми возвращают себе уютную довоенную жизнь и посмеиваются в усы над наивными европейцами и глупыми американцами. И правильно делают, к слову.

Вы, конечно, можете сказать, что Лукашенко опять подфартило. Пошла в 2008 году Россия войной на Грузию – Беларусь увеличила количество рейсов в Тбилиси, а за грузинскими винами россияне начали ездить в Беларусь, забивая ими багажники своих внедорожников. Пошла Россия в Крым и Донбасс в 2014 году – рейсы в Киев начали летать из Минска четыре раза в день, с удобными для прилетающих из Москвы стыковками. (Кстати, если бы сдуру не посадили самолет Ryanair, теперь, глядишь, вся Европа в обнимку с Россией паслись бы в минском аэропорту, помогая власти создавать новый европейский хаб.) Не получилось – не беда. Зато теперь российские капиталы текут нескончаемым потоком в белорусские банки. Куда ни повернись, на что ни наступи – сплошное везение. Лукашенко, конечно, подфартило, но только отчасти. Главное – это полное безразличие Запада к собственным санкциям.

«Приорбанк» - это австрийский бизнес. «БСБ банк» - швейцарский, «Цептер Банк» - тоже швейцарский. «БНБ банк» принадлежит Банку Грузии, которая сразу после начала войны подала заявку на вступление в Европейский Союз. И все они охотно принимают российские деньги, будь то рубль или миллиард, и открывают счета просто по внутреннему российскому паспорту. Санкции, говорите? Ну-ну. Пока Запад будет закрывать глаза, затыкать уши и делать вид, что ничего не видит и не слышит, - ничего и не будет, кроме войны в Украине и репрессий в Беларуси.

А еще россияне с большой охотой бегут в Беларуси в привычный им «Альфа-банк» с той же красной буквой на логотипе, что и в России. Даже вывеску не меняли: зачем? Формально банк, как заявляли сами руководители, является «отдельным бизнесом в составе международного консорциума». Только консорциум этот – «Альфа-групп», принадлежащий Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. С разнообразными «дочками» и «матерями», зарегистрированными и на Кипре, и в Люксембурге, и в России. Но сути это не меняет. Это российский банк, который даже из-под санкций благополучно ушел и продолжает сверкать алыми буквами на улицах белорусских городов, с удовольствием раздавая пластик дорогим россиянам. И все довольны.

Кроме Украины.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».