Под Авдеевкой ВСУ двумя выстрелами разгромили бронированную колонну российских десантников 17.03.2023, 10:40

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Оккупанты выпрыгнули из машин и бежали после первого же удара.

Бойцы 53 ОМБр ВСУ опубликовали видео, на котором показали бой с колонной бронемашин армии РФ. Оккупанты наступали под Авдеевкой, но остановились после первого же удара украинской артиллерии.

Информация обнародована на официальной Facebook-странице 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

Первые кадры записи показывают полевую дорогу на Донетчине, по которой движется колонна из трех бронемашин:

танки – 1 шт.;

БМП – 2 шт.

Дрон показывает, как по вражескому танку прилетает первый снаряд артиллерии ВСУ.

Колонна мгновенно останавливается: видно, как в панике разбегаются российские солдаты.

Примечательно, что остановились сразу три бронемашины и бежать начали сразу из всех – в лесопосадке почернело от «смелых» российских десантников.

Второй снаряд взрывается на дороге между танком и ближайшим БМП.

Между тем танк перестал дымиться, загорелся: похоже, началась детонация БК.

Последние кадры записи показывают панораму местности: видно, что прилетало также позади колонны, оказавшейся под массированным ударом украинской артиллерии.

Авторы видео – бойцы 53-й бригады – уверяют, что российским десантникам далеко уйти не удалось. Есть надежда, что РФ потеряла минимум три человека танкового экипажа и около двух десятков десантников, перемещавшихся в БМП.

В сообщении не указано, где именно наносились удары по колонне РФ. Чтобы сориентироваться относительно места событий, можно учесть два фактора:

во-первых, одно из последних видео бригады снято под Авдеевкой в точке с координатами 48.110168, 37.683090;

во-вторых, местность на последних кадрах записи похожа на пересечение нескольких лесопосадок неподалеку от места предыдущего боя.

Итак, возможное место, где обстреляли колонну бронемашин армии РФ, – в 4 км юго-западнее Авдеевки, в 2 км северо-восточнее Водяного.

Карта боевых действий DeepState показывает, что указанный участок якобы под контролем армии РФ, но в пределах досягаемости украинской артиллерии.

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