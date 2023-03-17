Под Авдеевкой ВСУ двумя выстрелами разгромили бронированную колонну российских десантников
- 17.03.2023, 10:40
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Оккупанты выпрыгнули из машин и бежали после первого же удара.
Бойцы 53 ОМБр ВСУ опубликовали видео, на котором показали бой с колонной бронемашин армии РФ. Оккупанты наступали под Авдеевкой, но остановились после первого же удара украинской артиллерии.
Информация обнародована на официальной Facebook-странице 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.
Первые кадры записи показывают полевую дорогу на Донетчине, по которой движется колонна из трех бронемашин:
танки – 1 шт.;
БМП – 2 шт.
Дрон показывает, как по вражескому танку прилетает первый снаряд артиллерии ВСУ.
Колонна мгновенно останавливается: видно, как в панике разбегаются российские солдаты.
Примечательно, что остановились сразу три бронемашины и бежать начали сразу из всех – в лесопосадке почернело от «смелых» российских десантников.
Второй снаряд взрывается на дороге между танком и ближайшим БМП.
Между тем танк перестал дымиться, загорелся: похоже, началась детонация БК.
Последние кадры записи показывают панораму местности: видно, что прилетало также позади колонны, оказавшейся под массированным ударом украинской артиллерии.
Авторы видео – бойцы 53-й бригады – уверяют, что российским десантникам далеко уйти не удалось. Есть надежда, что РФ потеряла минимум три человека танкового экипажа и около двух десятков десантников, перемещавшихся в БМП.
В сообщении не указано, где именно наносились удары по колонне РФ. Чтобы сориентироваться относительно места событий, можно учесть два фактора:
во-первых, одно из последних видео бригады снято под Авдеевкой в точке с координатами 48.110168, 37.683090;
@GeoConfirmed— Arvelleg (@Arvelleg1) March 2, 2023
Russian IFVs being destroyed at 48.110168, 37.683090 Vodyane, Donetsk Oblast.https://t.co/9t3Mh2lQRI pic.twitter.com/sydbzsnbUk
во-вторых, местность на последних кадрах записи похожа на пересечение нескольких лесопосадок неподалеку от места предыдущего боя.
Итак, возможное место, где обстреляли колонну бронемашин армии РФ, – в 4 км юго-западнее Авдеевки, в 2 км северо-восточнее Водяного.
Карта боевых действий DeepState показывает, что указанный участок якобы под контролем армии РФ, но в пределах досягаемости украинской артиллерии.