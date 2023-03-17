Какие дома можно купить под Минском за одну базовую 17.03.2023, 11:13

Объекты находятся в живописных местах.

Весна пробивает себе дорогу. Дается ей это не всегда легко, но первые воды с полей уже побежали, а это значит, совсем скоро каждый из нас (даже самый заядлый горожанин) ощутит необъяснимую тягу к тому, чтобы выбраться «на природу». Еще черная от влаги земля, морозный воздух, первые птичьи трели — ну хороше же! Вдвойне хорошо, когда наблюдать все это можно из своего теплого и уютного домика. Правда, таковой, увы, не идет в «базовой человеческой комплектации». Но если строительные мысли вам не чужды, самое время начинать дачный марафон. И выбирать подходящий участок. Благо искать землю под фазенду своей мечты можно не только на аукционах, но и в сельисполкомах, которые в последнее время активно избавляются от ветхих и бесхозных построек. И порой среди них попадаются жемчужины. Журналисты onliner.by проехались по холмистому Логойскому району и посмотрели дома, которые в ближайшие несколько недель будут продаваться на аукционе. Цены на большинство лотов стартуют с одной базовой величины.

Крапужино, ул. Тихая, 2а

Примерно 30 км от МКАД

Эту деревню минчане вполне могут рассматривать для постоянного места жительства. Добраться от МКАД сюда можно минут за 25, причем по хорошей дороге. «Куковать» в Крапужино не придется: деревня жилая, веселая, а самое главное, живописная. Только посмотрите на это фото: рельеф не даст заскучать даже самому придирчивому взгляду. И если окрестности выглядят так зимой, сами можете представить, какая красотища летом.

А еще до Силичей и Логойска — рукой подать. Будет где развлечь себя зимними вечерами. Острошицкий Городок со всей его инфраструктурой тоже поблизости.

Причем просто так, с наскока, прикупить себе тут домик не сильно-то и получится: в свободной продаже есть только один сруб, да и тот за $45 000 по курсу. Острошицкий же сельисполком предлагает пусть и заброс, но всего за 3733 рубля. По крайней мере, с этой суммы начнется аукцион.

Очевидно, что расположение дома нетипичное: крыша находится практически на уровне дороги. Но талантливый архитектор сможет вписать сюда удивительный, самый модный коттедж. (Простой дом тоже можно, но локация как будто просит эксклюзива.) Да, из-за рельефа придется потратиться, так как стройка в таких условиях сложнее, но зато результат точно будет радовать долгие годы.

Предыдущие владельцы, судя по всему, тоже ценили вид. Поэтому у обычной деревенской хаты появилась своя смотровая башня: не факт, что кто-то попивал там кофеек по утрам (деревенская жизнь довольно непростая), но в наше время все к тому располагает.

Безусловно, выставленный на продажу 29-метровый дом отжил свое. Даже как хозпостройку его вряд ли можно будет использовать — тут нужен демонтаж и полная расчистка площадки. С оформлением участка тоже придется повозиться — земля не зарегистрирована. Зато с подключением электричества проблем не будет — столбы и провода рядом.

Аукцион по продаже этого дома состоится 27 марта в 10:00 в агрогородке Острошицы (ул. Центральная, 7), заявления принимаются до 21 марта включительно. Победитель должен будет не только погасить сформировавшуюся на торгах сумму, но и компенсировать расходы, связанные с проведением аукциона (414 рублей плюс стоимость рекламы в газете).

Замостье, 20

Примерно 55 км от МКАД

Еще одна живописная деревушка, правда подальше от Минска, под самыми Плещеницами. Населенный пункт совсем маленький, на несколько десятков домов. Постоянно жилых — и того меньше. Но природа вокруг отличная: настоящий рай для отшельников и интровертов.

Снаружи дом выглядит вполне крепким, но мы бы остереглись вкладывать в него деньги: под полом стоит вода, а сырость в деревянной хате сулит проблемы. Да и расположена постройка совсем близко к дороге: если большую машину занесет на снежном повороте — жди незваных гостей дома. Из плюсов можно назвать взрослый сад (вроде бы яблоневый) и большой участок (незарегистрированный, как и дом).

— Деревушка стоит в лесу, людей там мало, поэтому речь скорее о дачном варианте. Дорога в Замостье ведет хорошая — гравийка. Своего магазина нет — приезжает автолавка. Ходит автобус по расписанию. Электричество рядом, но пока оно отключено. Как только новый хозяин оформит техпаспорт и землю на себя, без проблем все подключит. Долгов никаких за домом нет, ничего покрывать дополнительно не придется.

Если человек выиграет аукцион, это будет его частная собственность: он может реконструировать этот дом, а может начать строить новый. Причем сейчас по закону в сельской местности ни разрешение на строительство, ни даже проект не требуются: бери и строй. То есть построили, потом по факту обратились в агентство по госрегистрации и кадастру, вам оформили ведомость технических характеристик, и на основании этого вы уже сделали себе техпаспорт. Все легко, по упрощенке, — объяснили в сельисполкоме.

Для участия в торгах за ветхую 66-метровую постройку несколько человек уже подали заявления. И это не удивительно: цена вопроса — всего 37 рублей. Сам аукцион состоится 4 апреля в 11:00 в городском поселке Плещеницы (ул. Ленина, 7). Заявления принимаются до 31 марта включительно.

Слобода, ул. Центральная, 50

Примерно 60 км от МКАД

Деревня Слобода тоже притаилась возле Плещениц, правда не с восточной стороны, как Замостье, а с северной. Она больше по размерам и ближе к городскому поселку и всей его инфраструктуре. Речка и Плещеницкое водохранилище тоже совсем рядом, а это еще один плюс — рыбачь вволю круглый год.

Дом, который выставили на продажу, стоит на оживленной улице. Участок не огорожен и зарос кустарником. Хата без окон и без дверей, с разрушившейся печкой и распадающейся дымовой трубой. Восстанавливать тут особо нечего. Так что эти 42 квадратных метра проще снести.

— Слобода более жилая, она где-то в километровой зоне от Плещениц. Дорога там хорошая, через деревню ездит городской автобус. Электричество есть, надо только подключиться, — уточняют в исполкоме.

Аукцион по этому объекту состоится 28 марта в 11:00 все в тех же Плещеницах (ул. Ленина, 7). Торги начнутся с 37 рублей. Заявления на участие принимаются до 24 марта включительно.

Дрила-2, 16

Примерно 70 км от МКАД

Последняя точка на сегодня в Логойском районе — деревня с необычным названием Дрила-2. Она находится на западе от Плещениц, в окружении лесов и полей. За молоком-хлебом в городской поселок не сходишь — далеко. Поэтому лучше всем необходимым запасаться заранее (это если вы решите туда перебраться).

Места вокруг Дрилы-2 и правда чудо как хороши. Недаром тут расположена популярная агроусадьба с собственным озерцом. Но вот домик площадью 36 квадратных метров все никак не может найти хозяев. Его уже выставляли на аукцион в начале года, однако желающих купить постройку даже за одну базовую не нашлось. Но все может измениться — сезон зовет.

Участок, конечно, страшно зарос, не огорожен, но зато наполнение дома такое, что любители старины могут впечатлиться (не хата, а настоящий киндер-сюрприз). Приобрести все это за символическую сумму — весьма приятно.

— Летом здесь живет достаточно много людей, но зимой, конечно, поменьше: всего три-четыре дома (в том числе молодая семья). Деревня расположена вдоль центральной дороги, поэтому там нормально все чистится. И автолавка ходит.

Электричество в доме отключено, документов тоже нет, так что все надо будет восстанавливать. Дом можно как реконструировать, так и полностью снести, чтобы построить новый. С этого года, кстати, можно взять до гектара земли, и в данном случае территория позволяет — дом не зажат со всех сторон.

Начальная цена — 37 рублей, но по начальной же не продают: плюс 5%, если один заявитель, и потом уже как получится, когда идут полноценные торги. Обычно несколько шагов да совершается, если несколько претендентов. Еще компенсируются затраты на рекламу. Во сколько может обойтись оформление документов? Наверное, до тысячи рублей — землеустроительное дело, техпаспорт… Вообще, все процедуры отлажены, понятны, надо просто шаг за шагом действовать, — объясняют в сельисполкоме.

Аукцион, во время которого дому снова попытаются найти хозяев, пройдет 5 апреля в 11:00 в агрогородке Октябрь (ул. Центральная, 13). Заявления принимаются до 3 апреля включительно. Торги стартуют с 37 рублей.

Участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица, если иное не установлено законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь.

Для участия в аукционе необходимо:

подать заявление об участии в аукционе по установленной форме;

предоставить квитанцию об оплате суммы задатка;

предоставить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

заключить соглашение с местным исполнительным комитетом о правах, обязанностях и ответственности сторон.

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