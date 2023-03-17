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Элегантный и быстрый: представлен самый стильный суперкар Ferrari

  • 17.03.2023, 13:59
Элегантный и быстрый: представлен самый стильный суперкар Ferrari

Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Линейку Ferrari Roma 2023 пополнил кабриолет Spider. Он поступит в продажу до конца нынешнего года и будет стоить свыше 250 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ferrari, сообщает «Фокус».

Новый Ferrari Roma Spider позиционируют, как преемника модели 365 GTS4 1969 года. Как и купе, он отличается элегантным дизайном с длинным капотом и выраженным "носом".

Мягкая тканевая крыша складывается с помощью электропривода за 13,5 с. Эту процедуру можно проводить на скорости до 60 км/ч. Кабриолет Spider на 84 кг тяжелее купе.

Салон Ferrari Roma Spider практически не претерпел изменений по сравнению с купе. Установлены виртуальная панель приборов, и большой тачскрин портретного формата, а на руль вынесены кнопки управления светом фар, поворотниками и стеклоочистителями.

Примечательно, что в подголовники сидений вмонтированы дефлекторы вентиляционной системы. В холодную погоду они обогревают шею теплым воздухом и создают эффект шарфа.

Суперкар Ferrari Roma Spider оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо на 620 л. с. и 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 320 км/ч. Оснащение включает электронный диффиеренциал, адаптивные амортизаторы и керамические тормоза.

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