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Состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов

  • 17.03.2023, 19:11
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Состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов

«МанСити» сыграет с «Баварией», «Челси» сразится с «Реалом».

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Футбольных болельщиков ждет битва главных фаворитов – английский «Манчестер Сити» встретится с немецкой «Баварией».

Демонстрирующий в этом европейском сезоне традиционную мощь мадридский «Реал» испытает лондонский «Челси». Интригует и противостояние «Милана» против сильнейшей на данный момент команды Италии неаполитанского «Наполи». Еще одна команда с Апеннин – миланский «Интер» - сразится с португальской «Бенфикой».

Первые матчи пройдут 11-12 апреля, ответные – 18-19 апреля. В полуфиналах, которые состоятся 9-10 и 16-17 мая сойдутся победители следующих пар: «Милан»/«Наполи» - «Бенфика»/«Интер» и «Реал»/«Челси» - «МанСити»/«Бавария».

Таким образом, в финале точно будет либо одна из итальянских команд, либо португальская «Бенфика». Напомним, что с этого сезона правило выездного гола не действует.

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