Зеленский о выдаче ордера на арест Путина: С этого решения начнется историческая ответственность 3 17.03.2023, 22:29

2,450

Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил команду прокурора МУС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест российского диктатора Путина.

В вечернем обращении в пятницу, 17 марта, Зеленский подчеркнул, что это историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.

Он отметил, что провести преступную операцию по депортации тысяч украинских детей в Россию было бы невозможно без приказа высшего руководства государства-террориста.

«Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидная российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Которое начинается именно с первого должностного лица этого государства», — сказал украинский президент.

Он поблагодарил команду прокурора МУС Карима Хана, а также всех в мире, кто помогает Украине отстаивать справедливость.

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».