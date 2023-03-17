Италия снова хочет построить мост в Сицилию 2 17.03.2023, 22:51

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Планы строительства моста через Мессинский пролив обсуждались еще во времена Римской империи.

Правительство премьер-министра Италии Джорджии Мелони в четверг вечером одобрило проект строительства моста, который соединит остров Сицилия с материковой частью страны.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщило итальянское министерство инфраструктуры, Италия стремится «как можно скорее возобновить процесс планирования моста через Мессинский пролив», который отделяет Сицилию от Апеннинского полуострова.

По словам главы ведомства, вице-премьера Италии Маттео Сальвини, мост должен «стать самым современным и устойчивым в мире «, а проект его возведения является «моделью для Италии, которая верит в себя».

В то же время, с учетом технических сложностей проекта, итальянское правительство отмечает, что проект одобрен лишь условно, пока прорабатываются технические детали.

Считается, что планы строительства моста через Мессинский пролив шириной 3,7 километра обсуждались еще во времена Римской империи. В ХХ веке их пытались воплотить диктатор Бенито Муссолини и экс-премьер Сильвио Берлускони.

Для соответствующих исследований за последние годы было потрачено 1,2 миллиарда евро, но несмотря на это мост так и не был построен — не в последнюю очередь из-за того, что место строительства расположено в одном из самых сейсмически активных регионов Средиземноморья.

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