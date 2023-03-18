Сельчанин из Брестской области сорвал лукашенковсий флаг 3 18.03.2023, 10:21

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Суд Кобринского района осудил его на год колонии.

Суд Кобринского района рассмотрел уголовное дело против 38-летнего жителя деревни Городечно Пружанского района, который в декабре сорвал государственный флаг со здания железнодорожной станции Тевли, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 9 декабря 2022 года мужчина умышленно сорвал со здания станции флаг и сломал его древко, «причинив имущественный ущерб Брестскому отделению БелЖД». Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Мужчину задержали и поместили в СИЗО.

Сельчанину предъявили обвинение по ст. 370 УК о надругательстве над государственной символикой. На суде он признал свою вину частично.

Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима.

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