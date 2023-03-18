Эксперты назвали самые безопасные авто 2023 года 18.03.2023, 11:27

Какие модели вошли в первую десятку?

Эксперты назвали самые безопасные современные автомобили в мире, которые можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Европейская организация по безопасности дорожного движения Euro NCAP регулярно проводит краш-тесты автомобилей с 1997 года. Они проверяют, насколько безопасны новые модели для водителя, пассажиров и пешеходов.

Общий рейтинг безопасности каждой модели оценивается по пятибалльной шкале. Для получения лучшего результата автомобиль должен обеспечивать максимальный уровень защиты при столкновениях.

В список вошли только те авто, которые получили пять баллов за безопасность. Все они доступны для покупки в автосалонах.

Самые безопасные новые автомобили 2023 года:

Lexus NX

Lexus NX может похвастаться пятизвездочным рейтингом безопасности NCAP. Модель получила 91% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей. Передовые системы безопасности устанавливается на все комплектации, включая базовую.

Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class стабильно получает пятизвездочный рейтинг безопасности NCAP с 2002 года. Новое поколение модели оснащено активным капотом, который смягчает удар для пешеходов в случае ДТП. Автомобиль получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Cupra Born

Электромобиль Cupra Born получил рейтинг 93% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. В стандартной комплектации он оснащен множеством систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим торможением, распознавание дорожных знаков и систему оповещения водителя.

Volvo XC40

В Volvo XC40 используются передовые технологии безопасности, таких как автоматическое экстренное торможение, которое замечает пешеходов и крупных животных. Модель набрала 97% за безопасность взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.

Kia EV6

Электромобиль Kia EV6 оснащен системой предотвращения столкновений и интеллектуальным круиз-контролем, который автоматически снижает скорость на поворотах. Модель получила рейтинг 90% за защиту взрослых пассажиров и 87% за защиту детей.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan является образцом для минивэнов по части безопасности. Автомобиль оценили в 90% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Volkswagen Polo

Компактный хэтчбек Volkswagen Polo с 2022 года оснащается системой автономного экстренного торможения, которая работает на более низких скоростях и обнаруживает пешеходов. NCAP присвоили модели рейтинг защиты взрослых пассажиров в 94%, а за защиту детей — 80%.

Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo получил пятизвездочный рейтинг безопасности и показал высокие показатели безопасности для взрослых (94%) и для детей (84%). Уже в стандартной комплектации модель предлагается с системой экстренного торможения, адаптивным круиз-контролем, системой удержания полосы движения и системой помощи в пробках.

Jeep Grand Cherokee

В Jeep утверждают, что новый Grand Cherokee имеет более 110 стандартных функций безопасности, таких как камера кругового обзора, система помощи при столкновении на перекрестке, распознавание дорожных знаков и автоматическое экстренное торможение. Внедорожник получил рейтинг 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей.

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport имеет рейтинг безопасности 84% за защиту взрослых пассажиров и 89% за защиту детей. Модель предлагает множество стандартных функций безопасности, таких как девять подушек безопасности, крепления ISOFIX, электронная система стабилизации и автоматическое предотвращение столкновений.

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