В Беларуси появится улица в честь главного соперника Лукашенко на выборах 1994 года 10 18.03.2023, 12:18

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Переименуют улицу Карла Маркса в Воложине.

В Воложине улицу Карла Маркса переименуют в честь первого премьер-министра независимой Беларуси Вячеслава Кебича. Такое решение принял местный «райсовет депутатов». Документ опубликовали 18 марта на Национальном правовом портале.

«Переименовать составную часть города Воложина улицу Карла Маркса и в дальнейшем именовать ее «вуліца Вячасла́ва Фра́нцавіча Ке́біча» (на беларусском языке), «улица Вячесла́ва Фра́нцевича Ке́бича» (на русском языке)», — говорится в решении райсовета № 267 от 3 марта, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Решение вступает в силу после опубликования.

Вячеслав Кебич — советский и белорусский политический деятель. Он родился в 1936 году деревне Конюшевщина (ныне — Воложинский район). В 1991—1994 годах Кебич возглавлял Совет министров Республики Беларусь. На выборах президента 1994 года он был главным соперником Александра Лукашенко. Умер Кебич в возрасте 84 лет в декабре 2020 года. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

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