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Спецназ СБУ «Белые волки» уничтожил за одну ночь 10 российских танков и БТР

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  • 18.03.2023, 12:39
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Спецназ СБУ «Белые волки» уничтожил за одну ночь 10 российских танков и БТР

Технику подбили на Донецком направлении.

Только за одну ночь спецназовцы СБУ «Белые Волки» уничтожили десять единиц вражеских танков. Также подожгли один российский БТР.

Об этом сообщает Telegram-канал СБУ.

«Наши специалисты Центра спецопераций «А» отработали вражескую технику на Донецком направлении. Также сожжен и один БТР противника. Таким образом, на их счету одиннадцать уничтоженных целей. За одну ночь», - пишет СБУ.

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