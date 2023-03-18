Ученые предложили $250 тысяч за расшифровку древних свитков Геркуланума 2 18.03.2023, 14:13

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Объявлен глобальный конкурс.

Извержение Везувия в 79 году нашей эры уничтожило Помпеи и близлежащий Геркуланум. После этого в библиотеке местной виллы остались сотни обугленных древних свитков, пишет The Guardian.

В наше время ученые смогли прочитать часть текста в скрытых слоях свитков, обучив алгоритм машинного обучения. Он выявлял тонкие различия в структуре папируса, зафиксированные рентгеновским снимком.

«Мы показали, как читать чернила Геркуланума. Это дает нам возможность раскрыть 50, 70, может быть, 80% всей коллекции. Мы построили лодку. Теперь мы хотим, чтобы все поднялись и плыли вместе с нами», — сказал профессор Брент Силз.

Теперь ученые запускают глобальный конкурс на чтение этих текстов с помощью искусственного интеллекта. Исследовательские группы, которые смогут ускорить декодирование, получат 250 000 долларов США.

Большинство свитков Геркуланума, проанализированных до сих пор, написаны на древнегреческом языке, но некоторые из них могут содержать латинские тексты. Также среди них могут быть стихи Сапфо, трактаты Марка Антония или свидетельства ранней христианской философии.

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