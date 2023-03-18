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Си Цзиньпин в ловушке

  • Виталий Портников, vot-tak.tv
  • 18.03.2023, 15:12
  • 2,820
Си Цзиньпин в ловушке

«Миротворческий вояж» сейчас стал опасностью для главы КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин развил просто бешеную дипломатическую активность. Его визит в Москву ожидали в лучшем случае в апреле и вообще выражали сомнения, что председатель КНР откликнется на приглашение Владимира Путина. Но китайский лидер отправляется в Москву уже на следующей неделе.

Более того, после переговоров с российским президентом Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским. С Владимиром Зеленским председатель КНР не разговаривал ни разу после начала войны, хотя в Киеве прилагали огромные усилия, чтобы такой контакт состоялся. К тому же Си Цзиньпин рассматривает возможность визитов в европейские страны и проведения виртуальных переговоров с Джозефом Байденом. Белый дом, кстати, приветствовал его диалог с Зеленским и выразил пожелание, чтобы председатель КНР узнал о ситуации в Украине от самих украинцев.

Но что реально может Си Цзиньпин предложить Москве и Киеву? Китайский мирный план обнародован, но пока больше похож на платформу для дискуссий нежели на реальную инструкцию прекращения войны. Даже первый пункт этого плана вызывает разумный вопрос: что подразумевают в Пекине, когда говорят об уважении территориальной целостности и суверенитета всех участников конфликта? Ведь в Конституции России упомянуты аннексированные Крым, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская область. И тут хотелось бы понять, воспринимает ли КНР целостность России в ее международно признанных или конституционных границах? И как Китай воспринимает территориальную целостность Украины: считает ли он, что стране должен быть возвращен контроль над оккупированными Россией регионами?

Все остальные вопросы выглядят неразрешимыми, пока не будет решен этот — самый главный — вопрос конфликта. И Владимир Путин ведь неслучайно устраивал аннексию, чтобы загнать всех в ловушку — Украину, Запад, международное сообщество и даже саму Россию. Теперь в этой ловушке оказался и Си Цзиньпин. Самый главный вопрос: понимает ли это сам председатель КНР или же рассчитывает, что его влияния будет достаточно, чтобы убедить Путина и Зеленского поступиться принципами. А если понимает, что оказался в ловушке, может быть, рассчитывает на процесс, а не на результат.

Но что руководство КНР хочет от процесса: урегулирования конфликта или демонстрации конструктивности своих союзников в Москве? Ведь если Путин одобрит предложения Си Цзиньпина, а Зеленский с ними не согласится, председатель КНР может «с чистой совестью» говорить, что увидел миролюбие России и неконструктивность Украины, разумеется, из-за тлетворного влияния Запада. И тогда помощь России — пусть не военная, но экономическая — станет вполне логичным продолжением визита председателя КНР в российскую столицу и его неожиданных переговоров с Зеленским.

Так что на данный момент миротворческий вояж китайского лидера выглядит в большей степени опасностью, чем поиском выхода из ситуации, в которой мир оказался из-за агрессивных амбиций Кремля. И пока в Пекине не признают самого факта этих агрессивных амбиций, а будут по-прежнему упрекать Запад в недооценке российских тревог по поводу собственной безопасности, вряд ли стоит ожидать от Си Цзиньпина даже не чуда, а просто реалистичного разговора о происходящем.

Виталий Портников, vot-tak.tv

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