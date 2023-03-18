Кремль не был готов к такому повышению ставок2
- Борислав Береза
- 18.03.2023, 16:52
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И это еще не финал.
Выдача ордера МУС говорит о главном – с Путиным никто договариваться не будет. Его окно возможностей захлопнулось, и единственный выбор, который у него остался, – это выбор между финалами Саддама Хусейна, Милошевича, Каддафи или Гитлера.
Но все еще есть выбор у его окружения. У них есть. Но не у всех. И нелепые потуги Симоньян с Захаровой показывают главное – Кремль не был готов к такому повышению ставок. А зря.
И это еще не финал. Для Кремля все может быть еще хуже. И вот это там уже понимают. Все понимают.
Борислав Береза, Facebook