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Кремль не был готов к такому повышению ставок

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  • Борислав Береза
  • 18.03.2023, 16:52
  • 2,328
Кремль не был готов к такому повышению ставок

И это еще не финал.

Выдача ордера МУС говорит о главном – с Путиным никто договариваться не будет. Его окно возможностей захлопнулось, и единственный выбор, который у него остался, – это выбор между финалами Саддама Хусейна, Милошевича, Каддафи или Гитлера.

Но все еще есть выбор у его окружения. У них есть. Но не у всех. И нелепые потуги Симоньян с Захаровой показывают главное – Кремль не был готов к такому повышению ставок. А зря.

И это еще не финал. Для Кремля все может быть еще хуже. И вот это там уже понимают. Все понимают.

Борислав Береза, Facebook

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