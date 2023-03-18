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Как сэкономить мобильный трафик и меньше платить за интернет

  • 18.03.2023, 16:58
Как сэкономить мобильный трафик и меньше платить за интернет

Эти советы точно помогут.

Если вы часто пользуетесь мобильным интернетом, а не Wi-Fi, постоянный контроль за расходом трафика может стать проблемой. Особенно, если вы часто «сидите» в соцсетях и мессенджерах, где много картинок и видео.

Не все пользователи выбирают безлимитные тарифы, часто они пользуются стандартными пакетами, которых может не хватить на целый месяц. УНИАН собрал полезные советы, которые помогут оптимизировать расход трафика, чтобы интернет не закончился в самый неподходящий момент и не пришлось докупать гигабайты.

Как сэкономить мобильный интернет –  5 шагов

Первое, что нужно сделать – отследить потребление. Для контроля над расходом трафика можно использовать как системные настройки, так и специальные приложения. 

В тех же настройках можно найти функцию «Экономия данных», которая ограничит использование трафика для приложений, работающих в фоновом режиме или закрытых. Это позволит, например, снизить качество входящего потока для приложений, ориентированных на видео.

Следующий шаг – отключить фоновое автообновление. Некоторые приложения могут обновляться в фоновом режиме, не предупреждая пользователя. Это может значительно увеличить расход мобильного интернета.

После отключения данной функции, приложения могут загружаться дольше обычного, однако трафик экономится достаточно сильно.

В iPhone можно выключить функцию автообновления, перейдя в «Настройки», затем в «Основные» и выбрав «Обновление контента». Здесь можно выбрать приложения, которые не нужно обновлять автоматически.

Владельцам устройств на Android все еще проще: нужно зайти в настройки, найти «Передачу данных» и выбрать все необходимые приложения.

Далее по списку – включение сжатия трафика в браузере. Многие современные браузеры, такие как Google Chrome и Opera, предлагают встроенную функцию экономии трафика или «Турбо-режим».

При ее активации все запросы с вашего устройства отправляются на серверы, созданные разработчиками браузера. Это позволяет ускорить загрузку страниц и оптимизировать контент для экономии трафика.

Еще одним действенным решением для экономии трафика будет уменьшение качества загружаемого контента. В большинстве популярных сервисов, например, в Apple Music, Spotify и YouTube, есть возможность индивидуальной настройки параметров просмотра видео или прослушивания аудио, что позволяет снизить потребление трафика.

И напоследок, если вы много пользуетесь мобильным интернетом, установите себе облегченные версии приложений. У многих популярных приложений для Android есть альтернативные версии, которые занимают меньше места на телефоне и потребляют меньше трафика.

К примеру, Google разработала серию легковесных приложений под названием Go, а Twitter и Facebook предлагают свои Lite-версии. Хотя в этих приложениях «урезан» функционал и интерфейс попроще, они эффективно работают на всех типах сетей, включая 2G.

Так, соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете бережнее использовать свой мобильный интернет и существенно сэкономить трафик.

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